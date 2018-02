Lazio-Genoa 1-2 | curiosità in cifre

Serie A - Lazio-Genoa 1-2 : decidono Pandev e Laxalt : ROMA - Il Genoa vince per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio grazie ai gol nella ripresa di Pandev e Laxalt. Non basta ai biancocelesti il momentaneo pareggio di Parolo che al 59' aveva risposto alla ...

Lazio-Genoa 1-2 - clamoroso all'Olimpico. Pandev e Laxalt stendono i biancocelesti : ... : Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov Notizie sul tema Dove vedere Lazio-Genoa posticipo Serie A: diretta tv e live streaming ...

Serie A - il Genoa sbanca l'Olimpico : Lazio ko 2-1 : Segna prima l'ex Pandev, pareggia Parolo. Il Var annulla un gol a Laxalt che al 92' poi firma il gol vittoria

Lazio-Genoa 1-2 : gol di Pandev - Parolo e Laxalt al 92' : Lazio-Genoa, il fallo di mani di Laxalt: il Var fa infuriare il Genoa Flop fragoroso della Lazio che contro il Genoa rimedia la terza sconfitta casalinga e perde la chance per rafforzare il terzo ...

Lazio-Genoa - la diretta : Il monday night dell'Olimpico chiude al 23esima giornata di serie A Azioni e gol: il live dalle 20.45 Serie A: tutti i gol e gli assist della 23giornata

Laxalt punisce la Lazio : all’Olimpico colpo del Genoa : Al rientro sul rettangolo di gioco la Lazio parte con un altro atteggiamento rispetto a quello dei primi 45′ e sin dalle prime battute si spinge in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Ma proprio nel momento migliore dei biancocelesti è il Genoa a colpire in contropiede e a gelare l’Olimpico ci pensa l’ex […] L'articolo Laxalt punisce la Lazio: all’Olimpico colpo del Genoa sembra essere il primo su NewsGo.

La Lazio non sa più vincere - 2-1 per il Genoa : La Lazio non sa più vincere, il Genoa vince (2-1), non basta il Var a salvare i biancazzurri – La Lazio ha dimenticato come si... L'articolo La Lazio non sa più vincere, 2-1 per il Genoa su Roma Daily News.

Video Gol Lazio-Genoa 1-2 : Cronaca e Highlightes Serie A 5-2-2018 : Risultato finale Lazio-Genoa 1-2: Cronaca e Video Gol Pandev, Parolo, Laxalt, 23^ Giornata Serie A 5 Febbraio 2018 Incredibile all’Olimpico di Roma nel posticipo del lunedì sera: il Genoa ha battuto una Lazio meno brillante del solito per 2 a 1 nei minuti finali. Tre punti fondamentali per i liguri che si allontanano dalla zona salvezza, la Lazio perde un’occasione grande per distaccare le sue concorrenti. Primo tempo con zero ...

Il Genoa espugna l’Olimpico : 1-2 sulla Lazio : Il Genoa arriva nella capitale e ferma la corsa alla Champions League della Lazio allo stadio Olimpico. I biancocelesti giocano forse la partita peggiore della stagione, per via anche delle assenze pesanti di Milinkovic-Savic e Lulic. Partita piena di emozioni che si accende soltanto nel secondo tempo e porta alla vittoria i rossoblu. Ricordiamo che il match di stasera era valido per la 23^ giornata di campionato. La Lazio si arrende al ...

Serie A : Lazio-Genoa 1-2 : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il Genoa batte la Lazio 2-1 , 0-0, nel posticipo giocato questa sera all'Olimpico per la 23/a giornata del campionato di Serie A. Liguri in vantaggio con l'ex laziale Pandev , 10'...

Serie A Lazio-Genoa 1-2 - il tabellino : ROMA - Il Genoa vince all'Olimpico battendo la Lazio 2-1. Nella ripresa, Pandev porta in vantaggio i rossoblù, mentre il pareggio lo mette a segno Parolo. Al 36' rete annullata a Laxalt, con l'ausilio ...

Serie A. Laxalt gela l'Olimpico al 92' - colpaccio Genoa in casa Lazio : L'uruguaiano firma l'1-2 dieci minuti dopo che il Var gli aveva cancellato un gol. A inizio ripresa botta e risposta Pandev-Parolo. Biancocelesti avvicinati da Inter e Roma

Il Genoa sorprende la Lazio : Pandev-Laxalt stendono 2-1 i biancocelesti : La Lazio di Simone Inzaghi non approfitta dell'ennesimo pareggio stagionale dell'Inter di Spalletti e perde la grande occasione per allungare in classifica. I biancocelesti sono stati sconfitti per 2-1, in casa, dall'ottimo Genoa dell'ex Ballardini che ha disputato una buona gara. La Lazio è parsa un po' stanca e le assenze, per squalifica di Lulic e Milinkovic-Savic hanno pesato e non poco sull'economia del match. ...

Lazio-Genoa - il Var fa discutere : il caso Laxalt fa infuriare Pepito Rossi [VIDEO] : 1/22 ...