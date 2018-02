Laura Tangherlini La dinamica che porta a sopportare la violenza Amore Criminale

Laura Tangherlini rivela le molestie subite dall’ex compagno : “Accettavo botte - insulti e minacce. Credevo fosse amore” : “Accettavo le botte, gli insulti, le minacce. Credevo che il suo fosse amore”. Laura Tangherlini, giornalista di Rai News, denuncia le violenze subite dal suo ex compagno, un uomo di origini libanesi conosciuto durante un viaggio di lavoro a Beirut. “Tutto era assurdo. Lui non mi capiva, io restavo lì. Mi sentivo incatenata a lui, mi facevano credere che il suo fosse amore o al massimo gelosia”. In realtà, l’uomo ha ...

Laura TANGHERLINI/ Video - la giornalista Rai News : "picchiata dal mio uomo per tre anni" : LAURA TANGHERLINI, Video: la denuncia e il dramma della giornalista di RaiNews 24, "picchiata per tre anni dal mio uomo, pensavo di morire'.

Laura TANGHERLINI/ Video - la giornalista Rai News : “picchiata dal mio uomo per tre anni” : LAURA TANGHERLINI, Video: la denuncia e il dramma della giornalista di RaiNews 24, “picchiata per tre anni dal mio uomo, pensavo di morire e non riuscivo a reagire”(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 16:38:00 GMT)

Laura Tangherlini racconta le violenze : “Sono stata picchiata dal mio ex compagno” : Nei giorni in cui il fenomeno della violenza sulle donne è particolarmente sentito e in tutto il mondo si leva alto il grido di allarme che inciti alla...