Laura Pausini salta Sanremo 2018? Ecco come sta la cantante

Sanremo 2018 : a rischio l’ospitata di Laura Pausini : Laura Pausini Mentre è in corso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018 (qui tutte le dichiarazioni e news in tempo reale), arriva la prima brutta notizia per Claudio Baglioni. Laura Pausini, attesa super ospite della prima serata di domani, annuncia un possibile forfait. Febbre alta e laringite acuta l’hanno messa ko. Ad annunciarlo è stata la cantante stessa, attraverso il suo profilo ufficiale di ...

Laura Pausini ha la laringite : a rischio l’esibizione a Sanremo : Sanremo 2018: Laura Pausini assente per laringite? Laura Pausini a Sanremo 2018 potrebbe non esserci. La cantante, annunciata tra i super ospiti del Festival, ha una laringite che, di fatto, mette a rischio la sua esibizione. A darne notizia è il direttore artistico del 68esimo Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, nel corso della conferenza stampa di apertura, tenutasi nella mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Nel corso della conferenza ...

Sanremo 2018 - Claudio Baglioni presenta il suo festival : Laura Pausini in forse - braccio di ferro con Fiorello : “Questa è una missione piccola e anche un po’ temeraria. Il palco di Sanremo è vissuto come una minaccia per tanti, ma il mio motto è #SanremoNonTiTemo”. Claudio Baglioni vuole far trasudare tranquillità, ma appare alquanto teso nella sua prima conferenza stampa della settimana festivaliera. Da domani, martedì, si farà sul serio e lo spazio se lo prenderà la musica. Proprio così: il prossimo festival di Sanremo 2018, come ampiamente ...

Sanremo - Laura Pausini in forse : "Ho una laringite con febbre alta" : Laura Pausini potrebbe non esibirsi sul palco dell'Ariston. A poche ore dall'inizio della 68° edizione del Festival di Sanremo , la cantante avverte i fan che ha alcuni problemi di salute. È l'ospite ...

Laura Pausini malata - incerta la sua partecipazione a Sanremo 2018 : le ultime novità : Laura Pausini malata prima del Festival di Sanremo 2018. L'artista di Solarolo è stata colpita da una laringite non grave che la starebbe tenendo lontana dal palco del Teatro Ariston, come confermato da Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival. Secondo quanto riportato dal direttore artistico della kermesse al via dal 6 febbraio, Laura Pausini gli avrebbe inviato un messaggio per confermare la sua ...

Sanremo 2018 ospiti serata per serata tra Fiorello - Il Volo e Laura Pausini : Sanremo 2018 ospiti. Il Festival è ormai alle porte: da martedì 6 a sabato 10 febbraio le serate di Rai 1 saranno illuminate dalla kermesse canora. Oltre ai Big e alle Nuove Proposte in gara, i conduttori Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino accoglieranno moltissimi ospiti, da star della musica internazionale e italiani ad attori nostrani. Ecco di seguito tutti gli ospiti serata per serata della kermesse. SCOPRI ...

Gino Paoli - Laura Pausini e Gianni Morandi ospiti del Festival di Sanremo 2018 : Tra gli ospiti presenti alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, che partirà su Rai Uno martedì 6 febbraio, ci saranno anche Gino Paoli e Danilo Rea, che dovrebbero esibirsi insieme sul palco dell'Ariston. Uno dei brani previsti in scaletta è "Il nostro concerto", in omaggio a Umberto Bindi, canzone cara a Baglioni e Paoli, che l'hanno incisa e riproposta anche dal vivo.Super ospite della prima serata ...

