Lana Del Rey | un uomo voleva rapire la cantante ed è stato arrestato

news.mtv

: Voleva rapire Lana Del Rey, uomo arrestato prima di concerto a Orlando - SkyTG24 : Voleva rapire Lana Del Rey, uomo arrestato prima di concerto a Orlando -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Si è presentato al concerto in Florida diDel Rey armato di un coltello e delle più meschine intenzioni, ma per fortuna la polizia lo ha fermato in tempo. arc id=”179b1f02-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″ Gli ufficiali tenevano d’occhio unche postava su Facebook “criptiche minacce” nei confronti della, incluso uno in cui prometteva di “vedere la mia regina venerdì e da quel giorno le nostre decisioni saranno prese come una persona sola“. OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singerDel Rey. Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO — Orlando Police (@OrlandoPolice) 4 febbraio 2018 Dopo questo messaggio, la polizia lo ha aspettato all’ingresso dello show di...