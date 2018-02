Lady Gaga sospende la tournée | l’oncologo | “E’ curata male | venga in Italia”

"Sono devastata" - Lady Gaga ferma tour : L'artista avrebbe dovuto esibirsi in dieci ulteriori spettacoli in Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Svezia, Danimarca e Francia come parte del suo tour mondiale. A settembre Lady Gaga aveva subito ...

Lady Gaga - concerti annullati a causa della fibromialgia : ‘Sono devastata’ : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di “forti dolori” che hanno “influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo”. In un tweet, la pop star afferma di essere “devastata”, e che ha bisogno di mettere se stessa e le sue condizioni di salute al primo posto. Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, 31 anni, soffre di fibromialgia, una sindrome reumatica che provoca dolori ...

Problemi di salute per Lady Gaga : saltano le ultime date europee del tour Video : La cantante trentunenne Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata costretta dal suo staff medico ad annullare le ultime dieci tappe europee del suo Joanne World tour a causa di forti dolori muscolari dovuti alla fibromialgia, una malattia di cui la pop star soffre da anni. La fibromialgia è una sindrome reumatica che provoca forti dolori muscolari. Attraverso i suoi social network la cantante ha fatto sapere di essere ...

Problemi di salute per Lady Gaga : saltano le ultime date europee del tour : La cantante trentunenne Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, è stata costretta dal suo staff medico ad annullare le ultime dieci tappe europee del suo "Joanne World tour" a causa di forti dolori muscolari dovuti alla fibromialgia, una malattia di cui la pop star soffre da anni. La fibromialgia è una sindrome reumatica che provoca forti dolori muscolari. Attraverso i suoi social network la cantante ha fatto sapere di essere ...

Lady Gaga - concerti annullati a causa della fibromialgia : ‘Sono devastata’ : Lady Gaga ha annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo a causa di “forti dolori” che hanno “influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo”. In un tweet, la pop star afferma di essere “devastata”, e che ha bisogno di mettere se stessa e le sue condizioni di salute al primo posto. Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, 31 anni, soffre di fibromialgia, una sindrome reumatica che provoca dolori ...

