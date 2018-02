La top manager di Facebook | Ho il cancro

Facebook - la top manager confessa : 'Ho un cancro incurabile. È dura ammettere che non tutto si può controllare' : Avere un 'male incurabile', un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di 'guardare e aspettare' piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, ...

Disperso in mare il top manager Pierre Agnès : Si teme il peggio. E' Disperso in mare Pierre Agnès, il numero uno del marchio sportivo "Quiksilver". Il top manager, grande appassionato di sport e di tutto ciò che è legato al...

Macron invita 140 top manager mondiali a Versailles : 'Scegliete la Francia' : Per l'approccio concreto alle cose dell'economia e la capacità di fare le riforme. Con il presidente, parteciperanno una decina di ministri guidati dal premier Edouard Philippe che terrà un discorso ...

Enrico Maccari - il manager trovato morto a Milano - l'autopsia : no segni violenza. Si cerca la trans : "Non sono evidenti segni di violenza e sono ancora da chiarire le cause del decesso. Bisognerà attendere il risultato dei test tossicologici": questo l'esito dell'autopsia sul corpo di Enrico Maccari, ...

Manager trovato morto a Milano - dall'autopsia la verità sulle ultime ore : Aperta un'inchiesta 'tecnica' per svolgere tutti gli accertamenti. L'ipotesi più accreditata è quella della morte per malore

Parentopoli Ama - arrivano i primi risarcimenti : stangata per gli ex manager : ROMA Assunzioni pilotate, un esercito di privilegiati ingaggiati a tempo indeterminato tra le fila della municipalizzata romana dei rifiuti, durante l'era targata Franco Panzironi. Tradotto: un buco a ...

Manager italiano trovato morto in casa a New York : disposta autopsia : Un Manager italiano dell'alta moda, Alessandro Parladori, 50 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di New York. Da due giorni non rispondeva alle chiamate dei familiari, che...

Chatman Palihapitiya, storico ex manager di FACEBOOK, ha parlato di "distruzione del modo normale in cui la società funziona". Ma la sua prospettiva non cambia di molto.

Marchionne sempre al primo posto come reputazione sul web tra i top manager. Cairo e Starace sul podio : MILANO - Sergio Marchionne, ad di Fca, si è confermato primo per reputazione sul web per il terzo anno consecutivo, secondo Top Manager Reputation, l'osservatorio permanente realizzato...

"Banche - i manager non hanno pagato". Casini : ora stop ai mega stipendi : Attesa in dicembre l'audizione del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Roma, 26 novembre 2017 - Un gioco sporco nel quale troppi manager infedeli sono riusciti a farla franca occultando i ...