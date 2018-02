La storia del teatro Chiabrera di Savona in un libro

Pignolata di Messina : storia e ricetta di un delizioso dolce tipico carnevalesco : La Pignolata è un dolce tipico sia della provincia di Messina, dove in alcune località viene ancora preparata secondo la ricetta originaria che prevedeva la copertura delle “pigne” con il solo miele, che di quelle di Ragusa, in cui i tocchetti di pasta venivano fritti e ricperti di caramello, e di Reggio Calabria, specialmente nell’area compresa tra Melito e Scilla, dove si diffuse la glassa profumata al bergamotto. La ricetta per ...

Londra celebra la storia e l’impegno politico della T-shirt : La T-shirt è democratica, accessibile a chiunque e capace di reinventarsi. Ma anche di lanciare messaggi che vadano al di là del semplice vestire. Per questo il Fashion and Textile Museum di Londra rende omaggio a questa icona dell’abbigliamento con la mostra T-shirt: Cult – Culture – Subversion: un’esposizione che sottolinea il ruolo e l’evoluzione della classica maglietta, passata attraverso la ribellione del rock ...

Bitcoin di nuovo sotto $8.000. Per Nouriel Roubini è la bolla più grande della storia : Non c'è pace per il Bitcoin, che anche oggi scende al di sotto della soglia di $8.000, che quindi viene bucata per due volte in tre giorni.

Cast e personaggi di In Punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

Sanremo 2018 - cantanti : una storia del folklore pugliese per Max Gazzè : Max Gazzè Le sue performance non sono mai solo vocali e i suoi look destano da sempre curiosità e attenzione al pari di quelli delle colleghe donne. Con i suoi testi particolari, la teatralità e l’ironia che lo contraddistinguono, Max Gazzè è pronto ad esibirsi in gara al Festival di Sanremo 2018. Chi è Max Gazzè Il suo vero nome è Massimiliano Gazzè. Nato a Roma nel 1976, di origini siciliane, ha vissuto a lungo in Belgio e viaggiato ...

“Ho avuto due aborti. È stato devastante”. La confessione dell’attrice a ‘Domenica Live’. Finora non lo aveva mai raccontato. La sua storia commuove i tanti fan : Ospite di ‘Domenica Live’, Antonella Mosetti ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata, mai svelati fino ad oggi, e già questa è una mezza notizia… La showgirl romana – in studio con la figlia Asia Nuccetelli – ha dovuto affrontare ben due aborti spontanei. Un grande dolore per Antonella, che aspettava un figlio da Aldo Montano. Ma anche da Gennaro, l’imprenditore napoletano di cui tanto ha parlato durante ...

Breve storia del 'gol olimpico' : l'antica arte di segnare dalla bandierina : dalla bandierina alla porta, senza deviazioni: se ancora oggi lo chiamiamo "gol olimpico" il merito è tutto dell'argentino Cesareo Onzari , primo a riuscirci nel lontanissimo 1924. È un calcio in cui ...

'Darwin day' : visite guidate con gli studenti del 'Deledda-Fabiani' al Museo di storia Naturale : ... come lo squalo Carlotta, lo squalo bianco imbalsamato più grande al mondo, il dinosauro Antonio, uno dei dinosauri meglio conservati al mondo ed un nuovo genere per la scienza, la mandibola di ...

La storia della parola più famosa del football americano : È "Hut!”, ripetuta spessissimo dai quarterback: l'ha sentita chiunque abbia mai visto una partita, ma non sanno da dove arrivi nemmeno i giocatori professionisti The post La storia della parola più famosa del football americano appeared first on Il Post.

Spal - Meret : 'Buffon è storia. Portieri dell'Italia ai prossimi Europei? Donnarumma - Perin e...' : Intervistato da Sky Sport , il portiere della Spal Alex Meret ha parlato del suo esordio in Serie A contro l'Inter e delle sue aspettative: 'Debuttare in contemporanea con il quarantesimo compleanno di Buffon? Una bella ...

'Una donna contro tutti - Renata Fonte' - quarta storia del ciclo 'Liberi sognatori' : Dopo i film tv dedicati a Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi, si chiude con "Una donna dontro tutti - Renata Fonte" , dedicato a un'eroina ambientalista e una politica che credeva nei suoi ...

M5S - D'Alessandro : 'Anche in Germania circolava la storia delle fritture di pesce - che vergogna' : - conclude la candidata del M5S - La storia delle 'fritture di pesce ha fatto il giro del mondo, ed è approdata anche in Germania. Il nome di Franco Alfieri viene fatto troppo spesso, ferendo la ...

MotoGp - in Tech3 il primo pilota malese della storia : La scelta della scuderia è certamente anche politica, che la Dorna guarderà di buon occhio, visto l'entusiasmo che si sta generando intorno a questo sport nel Sud-Est Asiatico. Specie in questi ...