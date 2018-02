La mia vita nei quartieri spagnoli | da Poggioreale ai libri

I miei genitori sanno tutto della mia vita sessuale - e non è facile : Questo blog è apparso per la prima volta su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo.Ormai da dieci anni scrivo e farnetico di sesso e relazioni. Tra il mio sito Slutever e la mia rubrica di sesso su Vogue.com, mi guadagno da vivere discutendo di tutto, dalle orge più strane alle relazioni aperte, fino ai miei goffi tentativi di diventare una dominatrice esperta. Qualcuno potrebbe definirmi una che ha fatto della ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sossio Aruta : “Recensioni positive sul racconto della mia vita” (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e news: Sossio Aruta ha ringraziato i suoi numerosissimi fan per il successo del suo libro "Yo Soy un Pajaro". Ecco tutte le info. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Uma Thurman su Weinstein : “Aggredì anche me”. E di Tarantino dice : “Mise a rischio la mia vita sul set di Kill Bill” : anche Uma Thurman è stata aggredita da Harvey Weinstein. In una lunga intervista rilasciata al New York Times l’attrice rivela le molestie subite dal produttore hollywoodiano e spiega che la tensione scaturita fra lei e Weinstein intaccò anche il rapporto con Quentin Tarantino. L’aggressione avvenne dopo l’uscita di Pulp Fiction del 1994 e poco prima delle riprese di Kill Bill: Vol. 1, poi uscito nel 2003, che Tarantino diresse e che fu ...

Elena Tioli : la mia vita senza supermercato : di Elena Tioli – Mi è sempre piaciuto raccontare storie. Storie di chi molla tutto, prende e parte. Di chi stravolge le proprie abitudini, di chi cambia strada e va controcorrente. Di giovani che tornano alla terra. Di adulti che si mettono in discussione. Ma mai e poi mai avrei pensato di divenire a mia volta una storia. E soprattutto non mi sarei mai immaginata che succedesse a causa di una scelta che un tempo avrei reputato ...

Samantha De Grenet a Verissimo in lacrime : 'Brando la cosa più bella della mia vita' : Samantha De Grenet a stento trattiene le lacrime durante la puntata di Verissimo . Intervistata da Silvia Toffanin insieme a suo figlio Brando, ripercorre le tappe degli ultimi 12 anni insieme a lui. ...

Come ha fatto un camion a farmi capire una cosa importante della mia vita : #ilcontastorie In attesa di “Diverso da chi?” e dei suoi piccanti argomenti – donne, sesso, amore e disabilità -, vi racconterò un’altra storia: dopo la vicenda di “Uomini e donne” di Maria de Filippi e della mia conseguente illuminazione, oggi scopriremo Come arrivai a una considerazione sulla mia persona. Percorrevo contromano a bordo della mia sedia elettrica decapottabile il viale principale della mia città: corso Milano a Monza. Lo ...

Nainggolan : 'Pronto a firmare a vita per la Roma. Sulla mia vita privata...' : Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l'hanno seguito in tutto il mondo. È ...

Anna Galiena a Leggo : 'La mia vita - da San Giovanni a Hollywood. Dustin Hoffman? Uno spasso' : di Emiliana Costa ROMA - 'A vent'anni sono andata via di casa, detestavo la vita borghese imposta da mio padre. Mi aveva tolto dalla scuola di ballo del Teatro dell'Opera e voleva che diventassi ...

Anna Galiena direttore per un giorno a Leggo : 'La mia vita controcorrente' : Si racconta a cuore aperto Anna Galiena, l'attrice che in 40anni di carriera ha conquistato Broadway e ha lavorato con i più grandi registi internazionali. L'artista romana, ospite a Leggo in veste di ...

“La mia vita… un vero schifo”. La triste confessione di Valeria Marini. Sconsolata - eccola raccontare cosa le è capitato negli ultimi mesi. Parole che hanno allarmato i fan : E chi lo dice che i vip a caccia di notorietà trovano puntualmente la propria fortuna nella partecipazione ai reality show di turno? Se pensate che i mesi successivi all’ingresso in questo tipo di competizione televisiva siano sempre rose e fiori, sappiate che vi sbagliate di grosso. A raccontarlo è infatti proprio lei, Valeria Marini, reduce dall’esperienza da inquilina tra le mura di casa del Grande Fratello Vip e che una ...

Leucemia - primo caso di bimbo guarito con la terapia genica : “L’obiettivo è evitare il trapianto di midollo” : Arrivare ad eliminare, nel prossimo futuro, la necessità del trapianto di midollo osseo nei bambini con Leucemia linfoblastica acuta grazie all’utilizzo della terapia genica: è l’obiettivo indicato dal direttore del dipartimento di Onco-Ematologia Pediatrica, terapia Cellulare e genica dell’Ospedale Bambino Gesu’, Franco Locatelli, che per la prima volta in Italia ha utilizzato la tecnica “rivoluzionaria” ...

Elena Tioli : la mia vita senza supermercato : di Elena Tioli – Mi è sempre piaciuto raccontare storie. Storie di chi molla tutto, prende e parte. Di chi stravolge le proprie abitudini, di chi cambia strada e va controcorrente. Di giovani che tornano alla terra. Di adulti che si mettono in discussione. Ma mai e poi mai avrei pensato di divenire a mia volta una storia. E soprattutto non mi sarei mai immaginata che succedesse a causa di una scelta che un tempo avrei reputato ...

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini con Valeria : "Una persona speciale nella mia vita" : Filippo Magnini di nuovo innamorato dopo la fine della lunga storia con Federica Pellegrini. Il bel nuotatore azzurro non ha ufficializzato la nuova relazione, ma è stato pizzicato in...

Filippo Magnini dimentica Federica Pellegrini - eccolo con Valeria "Una persona speciale nella mia vita" : MILANO ?Un nuovo amore per Filippo Magnini dopo la fine della sua lunga relazione con la collega nuotatrice Federica Pellegrini. Abbiamo il cuore a sinistra e non al...