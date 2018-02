huffingtonpost

: La crisi idrica in Asia e quella del Mekong - HuffPostItalia : La crisi idrica in Asia e quella del Mekong -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Il tema è dibattuto da tempo immemore: chi crede che l'acqua al mondo sia infinita, sbaglia. La risorsaè sempre più preziosa – non a caso è spesso ribattezzata "oro blu" – e in quanto tale non solo non va sprecata, ma c'è letteralmente il bisogno di preservarla.Ci sono paesi al mondo tuttavia dove questo diventa difficile, per un motivo ben preciso: l'acqua non c'è. L'ultimo dei tanti allarmi, legati ai cambiamenti climatici, è la prolungata siccità che porta aidropotabili croniche e viene lanciato dall'.Nelle scorse settimane a Yangon, nel Myanmar (ex Birmania), si è tenuto il terzo-Pacific Water Summit, ovvero la conferenza sull'acqua per i paesitici e del pacifico che anticipa l'ottavo World Water Forum, in programma a Brasilia dal 18 al 23 marzo prossimi.Nel Paese delle pagode ...