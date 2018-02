La campagna elettorale più pazza del mondo | tutti corrono | nessuno vince

Immigrazione - le vicende di Macerata irrompono nella campagna elettorale : E dopo le vicende di Macerata lo scontro politico si è acceso anche all'interno della sinistra. Le istituzioni invitano alla calma e a non strumentalizzare.

Nella campagna elettorale irrompe il raid razzista a Macerata : sei feriti : Arrestato l'aggressore, un giovane di 28 anni, estremista di destra ex candidato della Lega, che ha sparato trenta colpi d' arma da fuoco dalla sua auto contro diversi immigrati di colore prima di ...

La sparatoria di Macerata è piombata sulla campagna elettorale. I commenti : Ha seminato il panico per le strade di Macerata, sparando all'impazzata con una pistola e prendendo di mira, in particolare, immigrati africani. La polizia è riuscita a bloccarlo dopo un paio d'ore. Il fermato si chiama Luca Traini, ha 28 anni e risiede a Tolentino: testa rasata, una bandiera tricolore indosso, è stato raggiunto dagli agenti davanti al monumento ai Caduti, dove ha fatto il saluto romano, dopo una folle ...

Allarme di Minniti : rischio nuovi episodi di violenza in campagna elettorale : Il ministro dell’Interno, poco dopo la sparatoria, ha deciso di partire per le Marche «perché lo Stato deve rispondere in maniera netta e decisa, non possiamo consentire che ci si faccia giustizia da soli»

Renzi apre la campagna elettorale e attacca LeU : 'fate vincere Salvini' : Aperta a Scandicci la campagna elettorale con bordate anche ai Cinquestelle. 'Racconta solo cieli azzurri'- la replica di Bersani

Cosimo Ferri inizia la campagna elettorale a S. Anna di Stazzema : "In questi luoghi di sofferenza - ha continuato Ferri - è nata l'Italia democratica e il sogno di un mondo non più diviso da ideologie di discriminazione in cui l'essere umano potesse svilupparsi ...

Macerata : Di Maio - non si faccia campagna elettorale su morti e feriti : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Faccio un appello a tutti: Vediamo di non fare la campagna elettorale sui morti e sui feriti". Così Luigi Di Maio sui fatti di Macerata. "Quello che è successo alla ragazza pochi giorni fa e quello che è successo oggi è gravissimo, ma di certo non aiutiamo la situazion

L'ombra tragica della strage di Macerata sulla campagna elettorale : "L'Italia non puo' essere lasciata nelle mani di chi, rancoroso, vuole vederla fuori dall'euro, fuori dalla scienza, fuori dalle regole della politica, della normalita'". "A Firenze le fake news si ...

Macerata : Renzi - appello responsabilità - lasciamo fuori campagna elettorale - 3 - : E noi abbiamo l'occasione per far vedere che siamo profondamente diversi da chi vergognosamente strumentalizza ogni fatto terribile di cronaca. Perché, cari amici, il vero patriottismo non è di chi ...

Renzi e il programma Pd/ Apertura campagna elettorale a Scandicci : "Centrodestra in mano alle camicie verdi" : Renzi e il programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo spot anni Ottanta della Telefunken(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:22:00 GMT)

Lavoro e sicurezza - Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale Presentati i candidati in corsa per le politiche del 4 marzo. Giovanni ... : 'Fratelli d'Italia - ha spiegato il coordinatore provinciale Gianni Cenni - ha scelto due candidati che, oltre ad avere una lunga esperienza politica, hanno anche stretti rapporti con il territorio, ...