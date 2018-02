Kingdom Hearts 3 | questo fine settimana potrebbe essere annunciata la data di uscita

L'annuncio della data di uscita di Kingdom Hearts 3 è imminente? : Sarà un'occasione, quindi, per mostrare a tutti gli appassionati le ultime news succulente in generale dal mondo Disney e ci si aspetta senza ombra di dubbio che Tetsuya Nomura e Square Enix siano ...

L’annuncio della data di uscita di Kingdom Hearts 3 è imminente? : L'uscita di Kingdom Hearts 3, come promesso da Square Enix lo scorso luglio, è fissata (per adesso) per un generico 2018. I rumor, già nelle settimane scorse, volevano che la data di lancio dell'attesissimo terzo capitolo della serie venisse svelata nel mese di febbraio e, stando a ulteriori e recenti indiscrezioni, potrebbe essere proprio così. Dal 10 al 12 febbraio, infatti, in Giappone si terrà il consueto appuntamento con la nuova ...

Square Enix crede nei giochi come servizio : quale destino per Kingdom Hearts 3? : L'ultimo numero del magazine EDGE ha visto protagonista un ospite d'eccezione: Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix che ha parlato di diverse questioni, compreso Kingdom Hearts 3. Argomenti principali dell'intervista ai microfoni della rivista sono stati il videogioco Marvel in sviluppo presso Square Enix, la realtà virtuale e ovviamente il terzo capitolo delle avventure di Sora, Paperino e Pippo. In sostanza si è discusso di come il ...

Il director di Kingdom Hearts 3 sarà presente al Kingdom Hearts Union X fan festival : Sono ormai passati alcuni anni dall'annuncio di Kingdom Hearts 3 e i fan sono ancora in attesa di capire quando potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo della serie. Ultimamente sono comparse in rete alcune indiscrezioni riguardo la data di uscita di Kingdom Hearts 3, la più recente ci parlava di un lancio del gioco previsto per i mesi di luglio e settembre 2018, con un annuncio di Square Enix programmato per febbraio.Al momento ...

Il director di Kingdom Hearts 3 sarà a un evento fissato per aprile - novità in vista? : Possibili novità su Kingdom Hearts 3 in vista per i prossimi mesi? Potrebbe essere così: nel mese di aprile, infatti, si terrà un fan event dedicato a Kingdom Hearts Union X, gioco free to play per mobile e PC rilasciato in Giapponen le 2013 e arrivao in Nord America solo nel 2016. Nel corso di questo evento sarà presente anche Tetsuya Nomura, creatore della saga e director del terzo capitolo. Nomura ha infatti diretto ogni gioco della serie ...

Kingdom Hearts 3 : spuntano nuove indiscrezioni sulla data di lancio : Dopo la conferma dello sviluppo di Kingdom Hearts 3, avvenuta nell'ormai lontano 2013, i giocatori continuano ad attendere trepidanti l'annuncio ufficiale della data di lancio. Gli ultimi rumor ci parlavano di un'uscita fissata per il mese di novembre di quest'anno, ora spuntano ulteriori indiscrezioni.Infatti, stando a quanto riportato da Express.co.uk, Kingdom Hearts 3 potrebbe finalmente vedere la luce tra i mesi di luglio e settembre 2018. ...

Kingdom Hearts 3 : Riku sarà giocabile e verrà inserito il mondo di Fantasia? : Nell'attesa di scoprire la data d'uscita per Kingdom Hearts 3 stanno emergendo in queste ore alcune indiscrezioni riguardo questo terzo, atteso capitolo della serie in uscita per Xbox One e PS4.Come riporta Gaming Bolt, l'indiscrezione arriverebbe dalle pagine del prossimo numero del PlayStation Official Magazine Australia. Una sezione inerente proprio a Kingdom Hearts 3 sarebbe stata fotografata prima dell'uscita della rivista e sta circolando ...

Nuovi mondi e due prospettive per Kingdom Hearts 3? Trapelano nuovi dettagli : Tutte le grandi uscite sono accompagnate da un assalto di leak e indiscrezioni, e Kingdom Hearts 3 non è certo estraneo a questa macchina di informazioni. Ultimamente abbiamo riportato un'uscita a fine 2018, con tanto di dichiarazioni del presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda: "Kingdom Hearts 3 arriverà alla fine del 2018, il che significa che se inizierete da adesso a ripercorrerne la storia folle, potreste farcela giusto in tempo perché il ...

Uscita Kingdom Hearts 3 alla fine del 2018 - ne parla Yosuke Matsuda in un'intervista a tutto tondo : ... ma anche nuove evocazioni e forme per il Keyblade con conseguenti attacchi team up, che saranno realizzati tenendo conto del design di ciascun mondo Disney che si visiterà nell'avventura. Insomma, ...

Uscita Kingdom Hearts 3 alla fine del 2018 - ne parla Yosuke Matsuda in un’intervista a tutto tondo : L'ultimo numero del magazine estero GamesTM ci riserva qualche piccola chicca su Kingdom Hearts 3 nella sezione "Japan Revival" della rivista. In questo trafiletto compare una corposa intervista al presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, che ha discusso diversi aspetti legati al gioco e più in generale all'industria videoludica. Nulla di particolarmente rivoluzionario, se non che si parla ancora dell'Uscita di Kingdom Hearts 3 nell'arco ...

Kingdom Hearts 3 nel 2018 - possiamo star tranquilli : c’è la totale conferma di Square Enix : Con Square Enix, solitamente, una sola cosa è certa: lo sviluppo di alcuni videogiochi, in particolare quelli più attesi e complessi, è un percorso davvero lungo. I fan di Kingdom Hearts 3 ne sanno qualcosa, purtroppo: dopo anni di speranze, trailer e immagini senza neanche una finestra di lancio, l'ultimo video apparso al D23 2017 ha finalmente accompagnato l'annuncio tanto atteso, e cioè che il gioco diretto da Tetsuya Nomura uscirà nel corso ...

La colonna sonora di Kingdom Hearts 3 includerà anche dei compositori di Final Fantasy XV? : A quanto pare la colonna sonora di Kingdom Hearts 3 - che, come da canone, dovrebbe comporsi di brani di altissimo livello, dalle sonorità coinvolgenti ed emozionanti - potrebbe arricchirsi di nuovi compositori, direttamente dalla ottima soundtrack dell'apprezzato Final Fantasy XV. Si parla, in questo caso specifico, dei PHI from SERGE: vediamo di capire meglio in cosa consisterebbe questa potenziale collaborazione con il titolo Square ...

Potrebbe essere questa la data di uscita di Kingdom Hearts III? : Con la raccolta di concept iniziata nel 2006 e la conferma dello sviluppo avvenuta all'E3 del 2013, Kingdom Hearts III è no di quei giochi che si fa attendere ormai da quella che pare un'eternità. Non è di certo il caso più impressionante da questo punto di vista (The Last Guardian, NiOh ma anche Duke Nukem Forver) ma la mancanza di una data d'uscita ufficiale continua a far preoccupare i tanti fan della saga che non vedono l'ora di avere tra le ...

Kingdom Hearts III : ecco dei nuovi screenshot trapelati in rete : Kingdom Hearts III è uno dei titoli più attesi di questa nuova generazione videoludica, e ora abbiamo la possibilità di vedere alcune nuove immagini di gioco trapelate in rete e riportate da Gematsu.Gli screenshot sono emersi dai forum di Kingdom Hearts Insider, mentre altri provengono dai forum di ResetEra. Potete vederli qui di seguito.Kingdom Hearts III è previsto per PlayStation 4 e Xbox One nel 2018, lo state attendendo anche voi?Read ...