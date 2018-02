Kim Cattrall Trovato morto il fratello Chris | era scomparso

Trovato morto Chris - fratello di Samantha di "Sex and the City". Kim Cattrall : "Dolore immenso" : Il fratello di Kim Cattrall , la Samantha delle celebre serie di 'Sex and the City', è morto . Lo ha annunciato la stessa attrice su Twitter. Poche ore prima, Cattrall aveva lanciato un...

