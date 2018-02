motori.ilmessaggero

: Kia vola in Europa: raggiunto 3% di quota. Un successo la vendita dei modelli elettrificati - ilmessaggeroit : Kia vola in Europa: raggiunto 3% di quota. Un successo la vendita dei modelli elettrificati -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) FRANCOFORTE - Kiain, archiviando un anno in cui ha stabilito il nuovo record assoluto di vendite e di, come conferma il raggiungimento del 3% del mercato continentale come logica...