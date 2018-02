Juventus e Nazionale | la ricetta di Balzaretti

Juventus - futuro in Turchia per Mandzukic? Il messaggio del connazionale Vida : Di recente Mario Mandzukic ha rispedito al mittente le offerte provenienti dalla Cina. Ora però si vocifera di un possibile futuro in Turchia , questo è l’auspicio Domagoj Vida , amico e connazionale dell’attaccante bianconero. Il difensore croato infatti, nuovo acquisto del Besiktas, a margine della presentazione alla stampa ha invitato il numero 17 bianconero a trasferirsi ad Istanbul: “Io non ho account social, ma alcuni amici hanno ...

Juventus : Cuadrado si infortuna in Nazionale : La pausa per le Nazionali in casa Juventus non ha portato soltanto la mancata partecipazione dell’Italia ai prossimi Mondiali, ma anche un infortunio per Juan Cuadrado. L’esterno, impegnato con la sua Colombia, ha fatto preoccupare e non poco Massimiliano Allegri e tutto lo staff medico bianconero. Al momento non è chiaro come l’ex giocatore di Chelsea e Fiorentina si sia infortunato, ma quel che è certo è che il ...