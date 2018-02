Juve | infortunio a Matuidi Preoccupano le condizioni del francese

L’infortunio di Matuidi cambia la Juventus : Allegri pensa al cambio di modulo - tre ipotesi al vaglio : Nonostante il 7-0 rifilato al Sassuolo, Allegri non può sorridere: la perdita di Matuidi per infortunio, infatti, è più pesante di quanto si possa pensare. Il centrocampista francesce, che rischia di rimanere ai box per un mese (oggi gli esami strumentali) era diventato l’equilibratore del 4-3-3 varato dal tecnico bianconero da ormai un po’ di settimane. L’ex Psg svolgeva alla perfezione le due fasi proteggendo il centrocampo e ...

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : il battibecco De Laurentiis-Marotta - la Juventus e l’infortunio di Mertens : Successo e controsorpasso alla Juventus. Il Napoli continua a non sbagliare un colpo ed ottiene tre punti preziosi nella gara contro il Benevento, ecco le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport: “loro in questo momento in casa sono vivi, in un ambiente rigenerato dai tanti acquisti fatti in settimana. Era una gara più difficile di quanto dicesse la classifica. Abbiamo fatto mezz’ora di grande livello dopo aver fatto ...

Infortunio Barzagli - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...

