Juve | Higuain | Tripletta? Che palla Marchisio Col Tottenham non predere gol

Juventus - Higuain : 'Caro Napoli - lo scudetto dipende da noi' : TORINO - Per Higuain quella contro il Sassuolo è una tripletta speciale: la prima in maglia bianconera. La Juventus continua il testa a testa con il Napoli per la vetta della classifica. I sette gol ...

Juve - Higuain : 'Messaggio al Napoli? No - lo scudetto dipende da noi' : Gonzalo Higuain porta a casa il pallone di Juventus-Sassuolo grazie alla sua tripletta, al termine del match l'attaccante argentino spiega a Sky Sport : 'La tripletta? Rappresenta un momento bellissimo, la squadra ha fatto una grande partita, siamo rimasti un'altra volta senza prendere gol e dobbiamo continuare su questa strada. Io provo ...

Juventus - Allegri svela : le condizioni di Matuidi e la tripletta di Higuain : Dominio della Juventus nella gara di campionato contro il Sassuolo, la squadra di Allegri torna in vetta in attesa della partita del Napoli. Ecco le parole dell’allenatore bianconero ai microfoni di Premium Sport: “Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. In campionato non possiamo permetterci passi falsi, il Napoli sta viaggiando a velocità impressionante. La partita poteva non essere semplice, ma ...

Juventus-Sassuolo 7-0 : Higuain ne fa tre - Khedira due : I bianconeri sotterrano i neroverdi con sette reti e si riprendono la vetta solitaria, in attesa del Napoli. Allegri in ansia per le condizioni di Matuidi e Rugani, costretti a uscire anticipatamente

Juventus-Sassuolo 7-0 - triplo Higuain e doppio Khedira. Tutto facile per i bianconeri : TORINO - Tutto come previsto: con il Sassuolo la Juve ha vinto facile , e l'aggettivo 'facile' non rende l'idea, e sopratTutto gli emiliani non hanno fatto nulla, ma proprio nulla, per smentire le ...

