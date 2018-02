Juve | che fare senza Matuidi? Sturaro | Marchisio | Asamoah o il 4-2-3-1

Juve - Higuain : "Tripletta? Che palla Marchisio... Col Tottenham non predere gol" : "La gara di ieri la avevamo preparata in modo chiaro: pressarli dal primo minuto. Allegri ci ha chiesto di essere aggressivi, perché il Sassuolo è una squadra molto tecnica. Segnare quattro gol nel ...

La Juventus ne fa 7 come in allenamento : si può dire che il Sassuolo si è scansato? : Premessa: che la Juve vinca facilmente in casa contro il Sassuolo è probabile, logico. Normale. Non è normale, invece, che il Sassuolo abbia rinunciato a scendere in campo, che la partita sia finita 7-0 e praticamente non sia mai cominciata: 4 gol incassati in mezz’ora, nessuna resistenza. Neanche un piccolo fallo (appena 8 quelli commessi in tutto il match) per provare almeno a reagire, a mordere le caviglie degli avversari. come ha fatto ...

Juve-Sassuolo 7-0 : Scansuolo? No - ecco perché : Per la cronaca, poi, la Juventus ha vinto l'85,7% delle partite giocate nel proprio stadio. E in particolare ha uno score del 100% negli scontri diretti con Napoli e Roma , ultime rivali in chiave ...

Mertens - perla e poi il ko. Napoli - 2-0 sul Benevento : subito la risposta - che battaglia con la Juve : Una perla di Mertens e un tap-in di Hamsik. Basta un gol per tempo al Napoli per battere un buon Benevento e far suo il derby campano, un 2-0 che riporta la squadra di Sarri in vetta alla classifica a ...

Napoli - Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus : che messaggio del capitano partenopeo : Il Napoli ha effettuato il controsorpasso sulla Juventus vincendo sul campo del Benevento. Hamsik ha realizzato il suo 118° con la maglia dei partenopei e al termine del match ha mandato un messaggio proprio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Abbiamo sofferto a inizio di gara, poi abbiamo sbloccato con grande gol di Mertens. Poi con la rete del 2-0 abbiamo un po’ rallentato. Sette gol della ...

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

Juventus forza 7 col Sassuolo : che messaggio al campionato. Milan - autogol-Gigio : solo pari con l'Udinese : La Juventus manda un messaggio impressionante al campionato, demolendo il Sassuolo in casa: finisce addirittura sette a zero per i padroni di casa. Un match senza storia, in cui gli ospiti vengono ...

Juve - il Tottenham nel mirino di Higuain. Allegri lo carica : "Può fare anche di più" : Gonzalo Higuain è tornato, definitivamente. La partita di Bergamo in Coppa Italia è stata una gigantografia, una gara completa sotto tutti i punti di vista. Una prova maiuscola quella del Pipita, che ...

Juventus - perchè credere nel sogno Champions? Più qualità offensiva e meno… : Juventus, perchè credere nel sogno Champions? Più qualità offensiva e meno… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Più qualità offensiva rispetto alla passata stagione e più esperienza internazionale per alcuni giocatori. credere nel sogno Champions è d’obbligo, specie a pochi giorni dal match contro il Tottenham, valido per l’andata ...

Juventus - Rugani non trova spazio : l'agente spiega perchè e parla del futuro : TORINO - Daniele Rugani fa sempre più fatica a trovare spazio nella Juventus . A spiegare la situazione sulla stagione del difensore centrale ci ha pensato il suo agente Davide Torchia ai microfoni ...

“Juventus al top perchè è l’unica squadra che investe sui giovani - i risultati si vedono” : la bufala di mercato che ci propinano ad ogni sessione : La Juventus ed i suoi proficui investimenti sui giovani del vivaio, una cantilena che risuona spesso durante le sessioni di calciomercato, ma che in realtà non è propriamente vera. Anche durante questo gennaio con pochi acuti, è stato fatto un plauso alla Juventus che invece di soffermarsi sull’acquisto di qualche calciatore per la prima squadra ha pensato bene di trattare giovani come il ‘cagliaritano’ Han, Leandro Fernandes ...

“La Juventus è l’unica squadra che investe sul vivaio - i risultati si vedono” : la bufala di mercato che ci propinano ad ogni sessione : La Juventus ed i suoi proficui investimenti sui giovani del vivaio, una cantilena che risuona spesso durante le sessioni di calciomercato, ma che in realtà non è propriamente vera. Anche durante questo gennaio con pochi acuti, è stato fatto un plauso alla Juventus che invece di soffermarsi sull’acquisto di qualche calciatore per la prima squadra ha pensato bene di trattare giovani come il ‘cagliaritano’ Han, Leandro Fernandes ...

Juventus - Rugani fatica a trovare spazio : l’agente spiega perchè e parla del futuro : Daniele Rugani dopo l’esplosione di Benatia sta faticando a trovare spazio nella Juventus. Allegri lo considera la quarta scelta dopo Chiellini, Benatia e Barzagli. L’agente del centrale ex Empoli ha fatto un punto della situazione sulla stagione del 24 bianconero in un’intervista rilasciata a ‘Radio Vecchia Signora’: “Daniele ha giocato spesso all’inizio, poi è stato penalizzato dal turnover. In questo inizio di ...

Calciomercato Top club europei : Juventus e Real Madrid - uniche senza acquisti : 1 di 6 Successiva ROMA - Terminato il mese caldo del Calciomercato , è tempo di bilanci. Il sito della Uefa effettua un resoconto di tutte le trattative che si sono concluse a gennaio. Le squadre ...