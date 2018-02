Justin Timberlake infiamma il Super Bowl ma sbaglia l' outfit | social scatenati | ' Sembra

Un flop gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 - la finale meno vista da 8 anni : Non è andata benissimo, per usare un eufemismo: gli ascolti di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 per il suo HalfTime Show che ha animato l'intervallo della finale della NFL hanno registrato il risultato più basso dal 2010, classificandosi come il secondo peggiore della decade. La media di 47,4 punti di rating per NBC nell'arco della serata rappresenta un calo del 3% rispetto alla kermesse del 2017, in onda su Fox, che ha visto Lady Gaga ...

Super Bowl : Demi Lovato ha commentato l'esibizione di Justin Timberlake come hai fatto tu : Protagonista dell'halftime show è stato il grande Justin Timberlake, che ha regalato ai milioni di spettatori in tutto il mondo una performance di livello , clicca qui per vederla interamente , . ...

Justin Timberlake - Super Bowl 2018/ Video - omaggio a Prince : il parere della stampa (The Super Sunday) : Justin Timberlake si esibisce nell'halftime show al Super Bowl 2018 con un omaggio a Prince e divide il pubblico: il Video show dell'emozionante momento.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 15:12:00 GMT)

L’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 : Dopo lo show dell’anno scorso animato da Lady Gaga, nell’intervallo dei questa edizione del Super Bowl a esibirsi è toccato a Justin Timberlake. Il cantante americano, che ha debuttato nel Mickey Mouse Club (assieme alla fidanzata storica Britney Spears) e poi è divenuto famoso con la pop band Nsync prima di dedicarsi a una lunga carriera da solista, è stato protagonista di un halftime show che ha coinvolto tutto lo stadio di ...

Super Bowl 2018 - lo show di Justin Timberlake con omaggio a Prince : Buona la seconda (volta), quella di Justin Timberlake mattatore dell’show dell’intervallo del Super Bowl 2018. Quando nel 2004 era salito sul quel palco con Janet Jackson, le strappò il corpetto che scoprì un seno, regalando ai posteri una performance hot non richiesta (sicuramente la più hot della storia della finale della National League), scatenando una censura che portò addirittura allo stravolgimento delle regole della diretta ...

Justin Timberlake : l’acrobazia col microfono che è diventata la GIF più vista del Super Bowl 2018 : Come lo scorso anno era diventato iconico il momento in cui Lady Gaga si era gettata dal cielo verso lo stadio, anche al Super Bowl 2018 c’è una GIF che resterà nella memoria dell’evento. Quest’anno è stato Justin Timberlake ad avere l’onore di intrattenere il pubblico nell’Half Time della sfida di NFL vinta dai Philadelphia Eagles. Il cantante si è esibito con il suo nuovissimo album “Man of the ...

Super Bowl - Justin Timberlake : niente reunion degli *NSYNC - ma in compenso ha duettato virtualmente con Prince : Dopo aver visto per intero l’incredibile performance di Justin Timberlake all’halftime show del Super Bowl 2018, l’unica parola che riuscirai a pronunciare sarà “WOW”! via GIPHY Justin è tornato a esibirsi sul palco più ambito d’America 14 anni dopo lo scandalo del “nipple gate”: era il 2004 quando strappò il vestito di Janet Jackson (clicca qui per sapere esattamente cosa era accaduto). Il ...

Chi è il #SelfieKid Ryan McKenna - il ragazzino al telefono durante lo show di Justin Timberlake al Super Bowl : Non solo lo spettacolare HalfTime show: a fare notizia la scorsa notte sui social è stato anche il ragazzino al telefono durante lo show di Justin Timberlake al Super Bowl, diventato subito una star dei meme. La storia è questa: l'immagine di un ragazzino immortalato dalle telecamere della CBS mentre guarda il suo smartphone avendo Justin Timberlake a pochi centimetri da sé ha ispirato meme e reazioni esilaranti su Twitter. Mentre ...

Super Bowl 2018 : Justin Timberlake - fra sobrietà e Prince : Nel 2004, a Houston, le cose non andarono come aveva sperato. Salì sul palco negli ultimi secondi dello show, t-shirt verde e giacca traslucida, si avvicinò a Janet Jackson e, con un’abile mossa, le scoprì il seno destro scrivendo una pagina della storia del Super Bowl conosciuta come «nipplegate». Un piccolo scandalo che avrebbe voluto scioccare gli spettatori, ma che diede vita a diverse controversie, al punto da ritardare, da ...

VIDEO Super Bowl 2018 : gli highlights della partita e dello show di Justin Timberlake. Vittoria degli Eagles - Patriots e Brady ko : I Philadelphia Eagles hanno sconfitto i New England Patriots al Super Bowl 2018: i Campioni in carica erano i grandi favoriti della vigilia e invece sono stati sconfitti dagli underdog che per la prima volta nella storia hanno portato a casa l’anello. Consueto spettacolo imperdibile, un evento sportivo che unisce tutta una Nazione e che richiama oltre 180 milioni di telespettatori davanti alla tv. Lo show di metà partita è stato tenuto da ...

Lo show di Justin Timberlake nell’intervallo del Super Bowl – foto e video : Justin Timberlake a Minneapolis ha ballato e cantato anche in una specie di duetto con Prince, nella sua città The post Lo show di Justin Timberlake nell’intervallo del Super Bowl – foto e video appeared first on Il Post.

Video di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 - dal medley di successi all’omaggio a Prince : scaletta dell’HalfTime Show : Senza troppi effetti speciali ma con uno Show altamente coreografico, Justin Timberlake al Super Bowl 2018 ha retto la scena con la sua band e un nutrito corpo di ballo tra il primo e il secondo tempo della finale della NFL allo stadio di Minneapolis. Alla fine non c'è stata alcuna reunion degli NSYNC, né un'apparizione di Janet Jackson per rimediare alla scandalosa prima performance del cantante nel 2004: Justin Timberlake è stato ...

Justin Timberlake - SUPER BOWL 2018/ L'artista e una ''domenica per pigri'' prima dell'evento : JUSTIN TIMBERLAKE si esibirà nell'halftime show al SUPER BOWL 2018. L'evento sportivo più seguito in America vedrà l'ex leader degli 'N Sync sul palco con i suoi più grandi successi(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 23:11:00 GMT)

Lo scandalo di Justin Timberlake al Super Bowl 2004 con Janet Jackson (video) : l’uscita di seno passata alla storia : Quella dell'edizione numero 52 in scena stanotte negli Stati Uniti non è la prima volta di Justin Timberlake al Super Bowl: nel 2004 la popstar si esibì nell'HalfTime Show di Janet Jackson con una performance che divenne controversa e famigerata per quel seno della cantante scoperto a sorpresa proprio da Timberlake nel finale del concerto, di fronte ad un pubblico di 143,6 milioni di persone nel ...