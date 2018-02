Judo | European Open Odivelas 2018 | doppio oro per Giappone e Canada in Portogallo

oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2018), cittadina portoghese situata a pochi chilometri dalla capitale Lisbona, ha ospitato nel fine settimana un torneodedicato alle categorie femminili, al quale non hanno preso parte atlete italiane. Presente con sole sette atlete, ilha conquistato cinque medaglie, firmando due ori con Tamami Yamazaki, che si è imposta nella categoria 48 kg superando in finale la connazionale Mai Umekita, e Shiyu Umezu (78 kg). Due medaglie d’oro anche per il, che ha visto salire sul gradino più alto del podio Ecaterina Guica (52 kg) e Christa Deguchi (57 kg), atleta a sua volta di origine nipponica che è passata lo scorso anno a rappresentare il Paese della foglia d’acero. Tra le atlete più attese, la tedesca Giovanna Scoccimarro non ha tradito le aspettative, imponendosi nella categoria 70 kg. Le altre due medaglie d’oro in palio sono andate alla ...