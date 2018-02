JEREMIAS RODRIGUEZ ALL' ISOLA DEI FAMOSI 13? Sfuma l’ipotesi | l’argentino localizzato a

JEREMIAS RODRIGUEZ all'Isola dei Famosi 13?/ “Pronto a firmare” : sostituirà Francesco Monte? Gli indizi social : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018? Le ultime indiscrezioni e l'ipotesi del web: al posto di Francesco Monte? Lui pronto a partire, gli indizi social.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:23:00 GMT)

Aida Yespica/ Il flirt con JEREMIAS RODRIGUEZ al Gf Vip è solo un lontano ricordo? (Verissimo) : Silvia Toffanin incontrerà a Verissimo Aida Yespica, ex concorrente del GF Vip in questi giorni sotto i riflettori per la fine della sua storica amicizia con Claudia Galanti.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:47:00 GMT)

L'Isola dei Famosi : le sorprendenti dichiarazioni di JEREMIAS RODRIGUEZ su Monte Video : L'ex concorrente del ''Grande Fratello Vip 2'', #Jeremias Rodriguez, nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista per il programma ''Mattino 5'' condotto dalla Panicucci. Naturalmente, visto i molti problemi per #Francesco Monte arrivati grazie alla clamorose dichiarazioni dell'ex attrice pornografica Eva Henger [Video] l'intervista è stata mirata quasi interamente sull'ex tronista di ''Uomini e Donne''. Tuttavia, però, le risposte del fratello ...

Isola Dei Famosi 2018 : JEREMIAS RODRIGUEZ prossimo naufrago? Ipotesi o realtà? : Jeremias Rodriguez futuro naufrago dell’Isola Dei Famosi 2018? Pare ormai una sorta di “ragionamento perfetto”: “un Rodriguez sta ad un reality come Eva Henger al porno”. O per voler parafrasare un antico proverbio: “un belenno al giorno toglie il medico di torno” Jeremias Rodriguez in partenza per l’Honduras? Aldilà dello scherzo e delle battute pare che il piccolo di casa Rodriguez non sia stufo di reality. Oggi, infatti, venerdì 2 ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte difeso da JEREMIAS Rodriguez : L'ex cognato, ospite a 'Mattino 5', prende le difese dell'ex tronista dalle accuse della Henger ma difende anche la sorella Cecilia: "Basta con la storia di poverino, poverino, poverino!"

JEREMIAS RODRIGUEZ a Mattino 5 : “Francesco Monte non è un poverino” : Francesco Monte: Jeremias Rodriguez dice la sua a Mattino 5 Jeremias Rodriguez è stato ospite questa mattina nello studio di Mattino Cinque, per commentare quanto accaduto a Francesco Monte all’Isola dei famosi. Federica Panicucci ha introdotto l’argomento affermando che nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto alcuni momenti di crolli emotivi. Nella diretta di lunedì scorso, all’Isola della famosi Eva Henger ha accusato ...

Mattino 5 : JEREMIAS RODRIGUEZ parla del futuro di Belen e Iannone : Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il commento di Jeremias a Mattino Cinque Belen Rodriguez pronta a trasferirsi in Svizzera? Il gossip su un possibile spostamento della showgirl argentina oltralpe sta facendo il giro del web in queste settimane. Sembrerebbe infatti, in base quanto riportato anche oggi a Mattino Cinque, che Andrea Iannone e Belen Rodriguez abbiano acquistato una casa a Lugano e potrebbero presto iniziare una convivenza proprio ...

