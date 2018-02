Jeep Jeep hurrà è il miglior gennaio di sempre

Jeep registra il miglior gennaio di sempre in Italia : Il 2018 si è aperto nel migliore di modi per Jeep in Italia dove sono stati stabiliti i seguenti primati: Raddoppio della quota di mercato: da 2,1% del 2017 a 4,2%. Raddoppio dei volumi: oltre 7.400...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 29/1-4/2 - : Secondo alcuni analisti, nel corso del 2018 Alfa Romeo potrebbe registrare una forte crescita di unità vendute in tutto il mondo. Chiudiamo il capitolo Alfa Romeo con la Formula 1 . In questa ...

Nuova Jeep Renegade 2018 - libera di piacere ancora di più : Le nuove opzioni per gli allestimenti raggiungono le già ampie possibilità di personalizzazione offerte dai cinque allestimenti , Sport, Longitude, Business, Limited e Trailhawk, e dalle 12 diverse ...

Fca - exploit Jeep a gennaio : più che raddoppiate immatricolazioni. Corre anche Alfa Romeo - +28 - 3% - : TORINO - Miglior gennaio di sempre per Jeep che immatricola oltre 7.400 vetture, più del doppio , la crescita è del 107,7%, rispetto al 2017. Raddoppiata anche la quota, al 4,2% , +2,1%, ....

Prova su Strada : Jeep Compass - compatta ma grande… auto : Avevo assistito al suo debutto al Salone dell’auto di Ginevra lo scorso Marzo 2017. All’epoca erano presenti i vertici FCA John Elkan e Sergio Marchionne. L’auto presentata all’interno di una sorta di manifestazione “oraria” prevedeva il debutto in società di diversi modelli del made in Italy. Per i numerosi impegni che ne calendarizzavano tutti gli appuntamednti del DS, del Presidente e di tutta la ...

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Sotto al cofano, per entrambi i modelli, debutteranno versioni aggiornate delle attuali motorizzazioni presenti in gamma, così da rendere più efficienti le due sport utility compatte.

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Nelle scorse ore, a Torino, sono stati avvistati due prototipi delle Suv compatte del Gruppo FCA, una Jeep Renegade e una Fiat 500X. Nei prossimi mesi proprio questi due modelli saranno sottoposti a un facelift di metà carriera che rinnoverà l'aspetto estetico delle due Sport Utility introducendo dotazioni inedite e lievi aggiornamenti meccanici.La Renegade... Dopo le foto spia delle scorse settimane, la più piccola delle Jeep è tornata così a ...

Jeep Renegade - Al volante del model year 2018 : ... via Bluetooth , su tutti i sistemi, , permette di accedere ai servizi Jeep Uconnect Live: tra questi, ricordiamo Facebook, Twitter, lo streaming musicale di Deezer, i canali radio di TuneIn e il ...

Jeep Renegade - Al volante del model year 2018 : Il facelift non debutterà prima della fine del 2018 e la sorellina compatta è ancora più lontana, al momento nascosta dietro a un fitto velo di mistero. A quattro anni dal lancio, però, lattuale Jeep Renegade ha ancora molto da dire (in Italia, per dare un'idea, sono stati immatricolati 37.600 esemplari) e il model year 2018 è lì a testimoniarlo, a cominciare dagli interni. Questione di stile. Le novità della Renegade non si concentrano tanto ...

Nuovo Jeep Cherokee - il lifting di qualità : Nuovo Jeep Cherokee, il lifting di qualità Continua l'espansione di Jeep. Al Salone di Detroit scopriamo il Nuovo Cherokee Continua a leggere L'articolo Nuovo Jeep Cherokee, il lifting di qualità sembra essere il primo su NewsGo.

Jeep Cherokee - anima selvaggia e comfort da berlina : E' stata la star Fca al Salone di Detroit, dove sono state svelate le strategie che puntano a fare di Jeep un brand da cinque milioni di unità all'anno. La Cherokee 2019 si è presentata migliorata ...

Grand Cherokee S - arriva la Jeep con i propulsori V6 e V8 : In arrivo la nuova Jeep Grand Cherokee S. Uno dei modelli più iconici della casa si rinnova in una serie speciale, abbinata al propulsore diesel V6 di 3.0 litri da 250 CV e ai benzina V6 di 3.6 litri ...

Jeep Grand Commander : presentato a sorpresa il nuovo SUV a 7 posti : Come detto, il nuovo Sport Utility Vehicle deriva dal concept mostrato al Salone dell'auto di Shanghai dello scorso anno. La presentazione ufficiale del nuovo Grand Commander arriva in maniera ...

Jeep Cherokee - col restyling è più matura : La Cherokee è uno dei modelli Jeep più famosi, un vero caso commerciale se si considera la seconda generazione, quella diventata un istant classic sin dal suo debutto nel 1984 e poi rimasta sulla breccia fino al 2001. La Cherokee attuale è altrettanto importante, perché nel 2013 è stata la prima vettura progettata per intero dal Gruppo FCA, pensata come un modello globale e sviluppata partendo da una “costola” dell’Alfa Romeo Giulietta. In ...