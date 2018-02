Italia | Di Biagio nuovo allenatore Nazionale | come sarà | Massimo Oddo vorrebbe Roberto

Di Biagio nuovo Ct Italia/ Allenatore della Nazionale ad interim : svolta verso i giovani? : Di Biagio nuovo Ct Italia: il Commissario Tecnico della nostra Under 21 ha accettato di guidare la Nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:28:00 GMT)

Calcio - Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim : sulla panchina azzurra per le amichevoli primaverili : Luigi Di Biagio sarà il CT della Nazionale Italiana di Calcio per le due partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo. Roberto Fabbricini, Commissario della FIGC, ha affidato l’incarico all’attuale tecnico dell’Under21 durante l’incontro che si sta svolgendo presso la FederCalcio e a cui sta partecipando anche Alessandro Costacurta che è anche a caccia del CT che siederà sulla panchina a partire ...

Chi sarà il CT dell’Italia? Salgono le quote di Claudio Ranieri. Fabbricini : “Non ha nulla in meno di Mancini. Di Biagio? Disponibilità per le amichevoli” : L’Italia sta cercando il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di calcio. Negli ultimi giorni Billy Costacurta ha iniziato a tessere i contatti con alcuni allenatori, incassando il no di Antonio Conte che ha 18 mesi di contratto con il Chelsea. Il nome più in auge è quello di Roberto Mancini ma nelle ultimissime ore sta prendendo piede anche l’ipotesi Claudio Ranieri come ha ribadito il Commissario della FIGC Roberto Fabbricini ...

Italia - ufficiale : Di Biagio è il nuovo ct - in panchina contro Argentina ed Inghilterra : Inizia la fase di costruzione dell’Italia dopo la clamorosa eliminazione durante gli spareggi contro la Svezia validi per la qualificazione ai Mondiali in Russia. La debacle ha portato all’allontanamento del ct Ventura ed a distanza di mesi è stato ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Gigi Di Biagio che avrà il compito di guidare la Nazionale nella amichevoli contro Argentina ed Inghilterra. E’ questa la decisione ...

Panchina Italia - Costacurta allo scoperto : “Conte - Mancini - Di Biagio - vi svelo tutto” : Alessandro Costacurta, nuovo vice-commissario della Figc e delegato a scegliere il nuovo ct della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, facendo un punto della situazione proprio in merito alla Panchina dell’Italia, importanti novità: “E’ una cosa fondamentale, tanti si dimenticano che ci sono dei papabili che sono sotto contratto, quindi è anche difficile andarci a parlare, come ha ribadito ancora ...

