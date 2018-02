Blastingnews

Israele pronta ad espellere 35mila migranti africani

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Insi sta progettando l'espulsione di ben, tutti di origine africana. In tal modo, il governo guidato da Benjamin Nethanayu ha intenzione di allontanare, entro fine marzo, i tanti immigrati di origine sudanese ed eritrea che sono entrati clandestinamente nello stesso stato ebraico. Secondo quanto riporta un articolo pubblicato sul sito di 'Euronews', per individuare gli stessiirregolari saranno utilizzati settanta ispettori speciali. Tali ispettori dell'immigrazione saranno attivi a Tel Aviv e in altre città importanti dello stato ebraico, e il loro obiettivo sarà anche di trovare chi aiuta o offre dei lavori agli stessidi origine africana. L'opposizione delle ONG: 'No alla deportazione dei' La proposta avanzata dal governo israeliano ha incontrato e sta incontrando diverse opposizioni, specialmente da parte delle ONG e dai partiti ...