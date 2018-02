Isola | Mara Venier contro le naufraghe | “Vi prendete a brutte parole | non è bello!

Isola dei famosi - Mara Venier interrompe Alessia Marcuzzi in diretta : 'Fammi fare gli auguri a Fabrizio Frizzi' : 'Alessia, Alessia, Alessia!'. Fuori programma all' Isola dei famosi . La conduttrice Alessia Marcuzzi ha appena finito di ricapitolare il 'caso Francesco Monte', con l'accusa di droga e la sua auto-...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Mara Venier : "Sono tutti coinvolti!" (Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:15:00 GMT)

Mara Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui (Isola Dei Famosi 2018) : Mara Venier, opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Isola dei Famosi : Mara Venier commenta Alessia Marcuzzi e Bossari : Mara Venier: la rivelazione su Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi La zia Mara, come ama spesso definirsi, continua ad essere uno dei pilastri dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è partito lo scorso 22 gennaio e la prima settimana di gioco ha già dato il via a scontri accesi, portando la conduttrice e gli opinionisti a fronteggiare più di un imprevisto. Sulle pagine del settimanale Chi, Mara Venier, affiancata ...

MARA VENIER/ "All'Isola dei Famosi si sono create due coppie tra i naufraghi!" (90 Special) : MARA VENIER protagonista questa sera a 90 Special. Per la popolare conduttrice e ora opinionista dell’Isola dei Famosi l’occasione per ripercorrere i meravigliosi anni 90.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:38:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SI SONO BACIATI/ La rivelazione di Mara Venier (Isola dei Famosi 2018) : All'Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente nata la prima coppia: FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si SONO BACIATI di notte, sotto le coperte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:15:00 GMT)

Alessia Marcuzzi e Mara Venier attaccano Eva Henger all’Isola : Mara Venier e Alessia Marcuzzi contro Eva Henger all’Isola dei Famosi L’attacco di Eva Henger avvenuta all’Isola nei confronti di Francesco Monte hanno dato molto fastidio ad Alessia Marcuzzi e Mara Venier, le quali hanno voluto dire la loro in diretta. La nomination dell’ex tronista di Uomini e Donne nei confronti dell’ex pornostar non è stata digerita da Eva, tanto che questa ad inizio puntata ha affermato che ...

Stefano De Martino / Video - complimenti da Mara Venier : il nuovo look piace! (Isola dei Famosi 2018) : Stefano De Martino, inviato dell'Isola dei Famosi 2018, riceve la benedizione di Maria De Filippi, che l'ha lanciato come ballerino professionista e conduttore ad Amici(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:58:00 GMT)

Isola dei famosi - Mara Venier in versione dominatrice prima della trasmissione : Mara Venier all'Isola dei famosi si diverte come una ragazzina alle prime apparizioni in tv. La signora della televisione italiana a 67 non perde un colpo e si mostra su Instagram mentre gioca con lo ...

Mara Venier/ Ma chi sta calpestando dietro le quinte l'opinionista? Foto (Isola dei Famosi 2018) : Mara Venier, le risate con l'opinionista non mancano proprio mai. Anche in questa edizione tornerà a con spoiler ad anticipare cose che in realtà non dovrebbe dire. (L'isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 21:22:00 GMT)

MARA VENIER / Le risate con lei non mancano mai - stasera altri spoiler? (Isola dei Famosi 2018) : MARA VENIER, le risate con l'opinionista non mancano proprio mai. Anche in questa edizione tornerà a con spoiler ad anticipare cose che in realtà non dovrebbe dire. (L'isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 05:18:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Il nuovo spoiler di Mara Venier : "Sono già nate due coppie!" : Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:22:00 GMT)

MARA VENIER/ "All'Isola dei Famosi 2018 sono nati due amori - ecco quali" (Verissimo) : MARA VENIER, super opinionista a L’Isola dei Famosi si racconta in un’intervista a Verissimo in cui svela alcuni retroscena del reality show e parla della sua passione per la moda.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Verissimo - Mara Venier rivela a sorpresa due coppie dell’Isola dei Famosi : Era il 2015 e Mara Venier serafica rivelava ai naufraghi l’esistenza di Playa Desnuda. Adesso ci ricasca, ma ad approfittare della rivelazione non sono tanto i concorrenti spiaggiati in Honduras quanto il pubblico da casa che nel corso dell’intervista dell’opionionista dell’Isola dei Famosi a Verissimo ha candidamente spoilerato “Mi pare che siano nati due amori, Francesco Monte con Paola Di Benedetto (l’ex ...