Isola | la gaffe di Mara Venier che ‘combatte’ con il vestito | “Non sono in onda | vero?”

STEFANO DE MARTINO/ Vicino alla sostituzione? Gaffe dell'inviato - critiche dal web (L' Isola dei famosi 2018) : STEFANO De MARTINO , l'inviato in Honduras pronto ad abbandonare il ruolo da inviato? Una videochiamata fa scattare l' alla rme ma la verità sembra essere un'altra. (L'isola dei famosi 2018) (Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:55:00 GMT)

Nadia Rinaldi / In nomination - sarà eliminata? : la triplice gaffe di Franco Terlizzi ( Isola dei Famosi 2018) : Nadia Rinaldi è pronta allo scontro con Francesco Monte, ma di recente è stata la protagonista di un divertente teatrino con Franco Terlizzi (Isola dei Famosi 2018) (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:22:00 GMT)

Isola dei Famosi : una gaffe imperdonabile di un naufrago Video : L'Isola dei Famosi [Video] è il reality più amato dai telespettatori soprattutto da quelli più avventurieri. Il programma è tornato su Canale 5 da un paio di settimane con la conduzione di #Alessia Marcuzzi per il quarto anno consecutivo. Quest'anno, la padrona di casa, ha scelto come compagno di avventura l'ex ballerino professionista di amici Stefano De Martino nonché ex marito della showgirl Belen Rodriguez. Negli studi di Cologno Monzese, ...