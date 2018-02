Isola dei famosi | Francesco Monte ha lasciato l’Honduras | ecco cosa è successo

Isola dei Famosi - l'indiscrezione : Monte ha lasciato il programma : "Francesco Monte è già in volo verso l’Italia, il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri", inizia così l'indiscrezione pubblicata sul sito DavideMaggio.it.E ancora: "Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola. DavideMaggio.it è anche in grado di ...

Isola dei Famosi - Teresanna Pugliese attacca Francesco Monte : "Chiudiamoci negli armadi e fumiamo" : La rivelazione choc di Eva Henger in diretta all' Isola dei Famosi su Francesco Monte continua a far discutere e questa sera il pubblico scoprirà quale sarà il destino dell'ex di Uomini e Donne . ...

JEREMIAS RODRIGUEZ ALL'Isola dei FAMOSI 13?/ Sfuma l’ipotesi : l’argentino localizzato a Milano : JEREMIAS RODRIGUEZ ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018? Le ultime indiscrezioni e l'ipotesi del web: al posto di Francesco Monte? Lui pronto a partire, gli indizi social.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:09:00 GMT)

Eva Henger / La produzione chiuderà la bocca all'attrice sulla questione Monte? (L'Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, tornerà a parlare ancora una volta dello scandalo al centro del quale è finito Francesco Monte? Staremo a vedere se saranno svelati altri dettagli. (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:07:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 5 febbraio : speciale Isola dei Famosi 2018 : Alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di POMERIGGIO Cinque con Barbara D'Urso. In studio si parlerà dei principali casi di attualità e dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Francesco Monte lascia L’Isola dei Famosi. La Marcuzzi svela perché : L’Isola dei famosi: Francesco Monte abbandona il reality È di qualche minuto fa la notizia ed è ufficiale: nella giornata di ieri Francesco Monte ha abbandonato L’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe già facendo ritorno in Italia. Il motivo? Probabilmente le forti accuse lanciate da Eva Henger nella puntata di lunedì scorso sulla questione droga-gate hanno portato Francesco Monte a ritirarsi dal reality. ...

“Ecco perché!”. Svelato il mistero di Francesca Cipriani. All’Isola dei Famosi si è presentata con tacchi e coroncina e tutti a domandarsi il motivo : Ormai Francesca Cipriani imperversa in tv da anni. Dalla sua prima apparizione a La pupa e il secchione è passato del tempo, ma la bombastica bionda non ha mai fatto perdere le tracce. In questi giorni la stiamo ammirando all’isola dei Famosi, dove si è subito fatta notare per le sue ‘intemperanze’, l’attacco di panico in elicottero è diventato un passaggio epico-trash dal piccolo schermo. tutti abbiamo notato, ...