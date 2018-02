Isola dei Famosi 2018 | terza puntata del 5 febbraio in diretta | eliminata Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi - nessun saluto con Rosa Perrotta : Nadia Rinaldi è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13: nella puntata di lunedì 5 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Nadia Rinaldi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Nadia Rinaldi deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 50% delle preferenze contro […] L'articolo Nadia Rinaldi eliminata all’Isola dei famosi, nessun ...

Bianca Atzei / In lacrime per Max Biaggi - la Venier : "Gli ho parlato - ti vuole bene" (Isola dei Famosi 2018) : Dopo i primi momenti di fragilità sull'Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei è pronta a dire addio al passato e a tirare fuori la grinta. Ecco le news dell'ultima settimana.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:52:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Terza puntata del 5 febbraio 2018 – ...

FRANCO TERLIZZI/ Gaspare gli spiega l'Odissea - "Mia moglie mi dà dell'ignorante!" (Isola dei Famosi 2018) : FRANCO TERLIZZI ha raccontato a Craig Warwick dell'abbandono del padre, il quale ha lasciato sua madre senza un soldo. Il personal trainer ha stretto amicizia on Formicola.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:41:00 GMT)

CRAIG WARWICK/ Il sensitivo e gli angeli di Elena e Bianca : Alessia Marcuzzi sorpresa (Isola dei famosi 2018) : CRAIG WARWICK, diventato una spalla per Franco, ha affermato in un confessionale di aver visto degli spiriti positivi sulla spiaggia e che nell'Isola c'è molta energia positiva.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:39:00 GMT)

“Ecco perché me ne sono andato”. Francesco Monte ammette tutto. All’Isola dei famosi infuria la bufera e adesso l’ex tronista ha spiegato la sua decisione : Una settimana intensa all’Isola dei famosi. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger si è alzata la bufera su Francesco Monte. Poi a Striscia la Notizia è andata in onda l’intervista esclusiva a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti dell’Isola dei famosi. Caroletti si è anche lamentato delle minacce di morte subite che hanno sconvolto la sua ...

Francesca Cipriani/ "Non sono un fenomeno da baraccone - sono colorata e prosperosa!". (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani, c'è veramente un complotto nei suoi confronti? Riuscirà a superare il televoto con Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta o sarà eliminata? (L'isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:26:00 GMT)

Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi litigano in diretta all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: botta e risposta tra Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta E’ da poco iniziata una nuova puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha iniziato la puntata, mandando in onda il confessionale di Francesco Monte, dove ha dichiarato i motivi del suo abbandono. Finita qua? Nemmeno per idea perchè successivamente c’è stato uno scontro incredibile tra l’attrice romana Nadia ...

Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi : il gesto in diretta per il figlio malato di Elena Santarelli : Chi è il Jack che Alessia Marcuzzi ha salutato all’Isola dei Famosi? Il figlio di Elena Santarelli “Forza Jack!”: con queste parole Alessia Marcuzzi ha salutato in diretta, durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi, i bambini del reparto di oncologia del Bambin Gesù di Roma. Ma chi è Jack? Il figlio di Elena Santarelli […] L'articolo Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi: il gesto in diretta per il figlio ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte : Torno in Italia perché voglio tutelarmi : Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi e proprio all'inizio della terza puntata Alessia Marcuzzi ha voluto spiegare i motivi che l'hanno spinto a tornare in Italia.Così la conduttrice, dopo i saluti iniziali, ha mandato in onda un confessionale di Francesco Monte nel quale chiarisce una volta per tutte il suo pensiero. "In base a quello successo in puntata, per me questa non è stata una settimana facile - ha ...

Stefano De Martino/ Vicino alla sostituzione? Francesca Cipriani attacca l'inviato (L'Isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino, l'inviato in Honduras pronto ad abbandonare il ruolo da inviato? Una videochiamata fa scattare l'allarme ma la verità sembra essere un'altra. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:18:00 GMT)

“Single? Ecco con chi sta Francesca Cipriani”. La rivelazione sull’uomo misterioso. All’Isola dei Famosi si professa libera e bella - ma i beninformati hanno spifferato tutto : Icona trash totale, Francesca Cipriani all’isola dei Famosi sta spopolando. A partire dal suo rocambolesco tuffo dall’elicottero, al look con tacchi e coroncina di fiori, l’ex pupa si sta facendo molto notare. Certo, il suo personaggio resta legato a gag tutte da ridere, ormai è epocale il lavaggio dei capelli impregnati da una quantità invereconda di shampoo, ma anche le sue intemperanze e fastidi di ogni tipo, ma va ...

Alfonso Signorini - pugnalata ad Alessia Marcuzzi : va da Fazio contro l'Isola dei famosi : Alfonso Signorini , ex opinionista all' Isola dei famosi , 'tradisce' Alessia Marcuzzi. Come? Andando ospite di Fuori tempo che fa proprio contro il reality di Canale 5. Tutto succede stasera. Nel ...