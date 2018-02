Inter | Lautaro Martinez è l’erede di Milito

Calciomercato Inter - Ausilio ospite di Milito per Lautaro Martinez : Missione argentina, per Piero Ausilio, responsabile dell'area tecnica dell'Inter. Il dirigente è volato ad Avellaneda, per vedere Racing-Huracan e in particolare Lautaro Martinez, l'attaccante che ...

Calciomercato Inter : Lautaro Martinez ad un passo : Il Calciomercato invernale si è da poco concluso in Italia, ma all’estero, in particolar modo in Sud America, continua imperterrito. Chiedere all’Inter, che nelle scorse ore, dopo il rifiuto di Javier Pastore, si è subito indirizzata verso un altro calciatore. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, punta giovanissima classe ’97 di proprietà del Racing Avellaneda e che si sta affermando come uno dei più giovani prospetti del ...

Calciomercato Inter - si stringe per Lautaro Martinez : accordo sempre più vicino - le cifre : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo tanto desiderato da Spalletti e dai tifosi: ovvero quel Javier Pastore che avrebbe potuto aumentare la qualità della rosa nerazzurra. Non solo, il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione neanche il centrocampista fisico che aveva richiesto, il Ramires della situazione per intenderci. I tifosi in queste ore si stanno scagliando contro Suning, intanto la ...

Inter - ecco Lautaro Martinez : Lautaro Martinez vestirà il nerazzurro dalla prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante del Racing Avellaneda, classe 1997, sbarca a Milano per 18 milioni di euro , che saranno ...

Calciomercato Inter - giallo Pastore : l’agente fa chiarezza! Scatto per Lautaro Martinez - le ultime su Correa : Calciomercato Inter – In questi ultimi giorni di mercato, l’Inter è destinata ad essere ancora protagonista. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare almeno un altro rinforzo, se non due, a Luciano Spalletti per chiudere tra le prime quattro e tornare a disputare la Champions League. Tra le priorità di Ausilio e Sabatini c’è l’acquisto di un centrocampista. Da Nanchino non arrivano buone notizie ...

Lautaro Martinez all'Atletico - ci siamo : il rilancio brucia così Inter e Fiorentina : Lautaro Martinez, attaccante classe '97 del Racing Avellaneda tra i giovani più quotati e promettenti al mondo, si prepara a passare ai Colchoneros dal prossimo giugno , così da poter giocare la ...