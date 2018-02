Infermiere colpito dal male | Jimmy muore a soli 25 anni | era arbitro di calcetto

leggo

: RT @Gazzettino: Infermiere colpito dal male, muore a soli 25 anni: era arbitro di calcetto #Chioggia - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Infermiere colpito dal male, muore a soli 25 anni: era arbitro di calcetto #Chioggia -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) CHIOGGIA -non ce l'ha fatta: il mondo sportivo chioggiotto è in lutto per la scomparsa di Edoardo '' Marchetti, 25, soccorritore cinofilo e volontario per la ricerca di persone disperse,professionale e noto ...