“Inchiodato dall’alcol test!” Paura per il noto quanto odiato vip Prima lo schianto

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Non è lavolta che un personaggiocome lui crea un sacco di problemi a livello cittadino. Dalla Porsche alla Lamborghini: dopo l’incidente del novembre 2016, in cui aveva distrutto l’auto in zona piazza Cavour, stanotte Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, ha replicato in zona Terme di Caracalla – Circo Massimo. Recidivo. All’altezza del palazzo della Fao, mentre era diretto verso il Colosseo, Peres, alle 5.20, ha avuto un incidente che ha semidistrutto la sua auto. Lui ne è uscito illeso e ha rifiutato il ricovero in ospedale, nessun’altra macchina coinvolta, sul posto gli uomini della Municipale che ora stanno indagando sulla dinamica. Bruno Peres, poi, spesso è finito nelle critiche dei tifosi per il suo rendimento in campo e per tante chiacchiere sulla sua vita notturna, a gennaio poteva andare al Genoa, ma ha scelto di restare a Roma con la voglia di ...