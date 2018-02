In punta di piedi Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero | parla l' attore Marco

Marco Palvetti in In punta di Piedi è Vincenzo : l’altro volto di Salvatore Conte di Gomorra : Marco Palvetti in In Punta di Piedi presterà il volto a quello che a tutti gli effetti possiamo definire l'altro volto di Salvatore Conte di Gomorra. Anche nella serie Sky, l'attore è stato un boss, uno dei più crudi ma anche quello più umano e che, addirittura, aveva perso la testa per Nina, trans di Gomorra. Oggi Marco Palvetti in In Punta di Piedi torna a vestire i panni di un boss che, questa volta, è anche marito e padre di una bambina ...

Cristiana Dell’Anna in In punta di Piedi è Nunzia : da moglie di un camorrista a sua prima accusatrice : Cristiana Dell'Anna in In Punta di Piedi presterà il suo volto a Nunzia. Lei è la vera protagonista di questo film tv che vedremo in onda oggi, 5 febbraio, e che racconterà una storia di rivalsa, di rinascita e di voglia di cambiare le cose in nome di una libertà sempre più preclusa dalla camorra e da una vita che toglieva il fiato. Cristiana Dell'Anna in In Punta di Piedi è Nunzia, una donna che gode dei privilegi riservati alle mogli dei ...

In punta di piedi/ Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero : parla il produttore Luca Barbareschi : "In punta di piedi" è il nuovo film tv con Bianca Guaccero che andrà in onda questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:38:00 GMT)

IN punta DI PIEDI/ Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero (oggi - 5 febbraio 2018) : "In PUNTA di PIEDI" è il nuovo film tv con Bianca Guaccero che andrà in onda questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:23:00 GMT)

Cast e personaggi di In punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

GIORGIA AGATA È ANGELA / La piccola di casa Lerri incontrerà la legalità grazie a Lorenza (In punta di piedi) : GIORGIA AGATA è ANGELA, protagonista di "In punta di piedi". La serie, incentrata sulla lotta alla ndrangheta, racconterà il riscatto di una famiglia che...(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 08:16:00 GMT)

In punta di piedi : su Rai 1 una storia di camorra e di speranza con Bianca Guaccero : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . In punta di piedi: la trama Dopo aver subito uno sgarro dal suo capo clan, Vincenzo, camorrista ...

Bianca Guaccero è Lorenza / Una ex-ballerina che combatte la camorra con la danza (In punta di piedi) : Bianca Guaccero interpreta Lorenza nel film tv In punta di piedi, una ex ballerina che dopo aver visto morire il figlio per droga tenta di squarciare un velo in una società violenta.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:45:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - lunedì 5 febbraio : In punta di piedi : Questa sera, lunedì 5 febbraio, Rai 1 propone una pellicola ispirata a fatti veri, il sogno di una bambina intrecciato alla crudele realtà della camorra. Il film consigliato di oggi è In punta di piedi, la storia di tre donne e della loro coraggiosa battaglia per sottrarsi ad un destino già scritto. Una bambina (figlia di un malavitoso) che vuole diventare ballerina classica, sua madre e la sua insegnante di danza. film consigliato: In punta di ...

In punta di piedi - film stasera in tv 5 febbraio : trama - cast e curiosità : In punta di piedi è il film stasera in tv lunedì 5 febbraio 2018 in prima serata su Rai 1. Per la regia di Alessandro D’Alatri si tratta di un tv-movie con Bianca Guaccero, Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV In punta di piedi, film stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Alessandro ...

In punta di piedi : trama - cast e curiosità sul film anti-camorra : Per la regia di Alessandro D’Alatri, va in onda lunedì 5 febbraio su Rai1 alle 21.25 il film per la televisione In punta di piedi, un prodotto realizzato assieme da Rai Fiction e Casanova nonché prodotto da Luca Barbareschi. Sta per arrivare… #raiuno @barbareschiluca @aledalatri #fiction #film #inpuntadipiedi @cristianadellanna_official @giorgiaagatarl #happiness #life #me A post shared by Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) ...

'In punta di piedi' - su Rai1 il film tv anticamorra : La storia crudele e bellissima di una donna quasi analfabeta, che va contro tutto il mondo che conosce e lotta come una leonessa pur di strappare la figlia ad una vita condizionata dalla camorra e ...

In punta di Piedi con Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti : da Gomorra ad un film anti camorra tutto al femminile : Dal sangue di Gomorra alle lotte anti camorra, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti sono tra i protagonisti di In Punta di Piedi, il film per la tv in onda su Rai1 il prossimo 5 febbraio con Bianca Guaccero. Una storia di rinascita, di voglia di essere diversi, di non essere omertosi o assuefatti alla camorra, al male, alla malavita, questo è il compito del film e della sua protagonista, una persona realmente esistita e che adesso vive sotto ...

Roma - Monchi pensa allo scambio Laxalt-Bruno Peres : ma il brasiliano punta i piedi : Roma - Ore frenetiche, telefoni caldi e trattative last minute. La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la chiusura e la Roma, dopo le tante voci in uscita, prova a piazzare un colpo in ...