In punta di piedi Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero | Cristiana Dell' Anna

In punta di piedi : la vera storia della ballerina Angela : In punta di piedi su Rai Uno, qual è la vera storia della ballerina Angela e chi sono gli attori In punta di piedi è il film tv (dunque composto da una sola puntata) di Alessandro d’Alatri. È tratto da una storia vera ma per motivi di privacy sono stati cambiati i nomi dei protagonisti. Su […] L'articolo In punta di piedi: la vera storia della ballerina Angela proviene da Gossip e Tv.

In punta di Piedi : Bianca Guaccero e Cristiana Dell’Anna protagoniste di una storia anticamorra al femminile : In Punta di Piedi Bianca Guaccero e Cristiana Dell’Anna protagoniste su Rai1 di una storia anticamorra al femminile, ispirata a dei fatti realmente accaduti. Stasera in prima serata su Rai1 apPuntamento con In Punta di Piedi, tv movie prodotto da Casanova Multimedia, ambientato nel napoletano. Nel cast anche Marco Palvetti, nei panni di un camorrista proprio come in Gomorra – La Serie (era Salvatore Conte). In Punta di Piedi: trama e ...

Marco Palvetti in In punta di Piedi è Vincenzo : l’altro volto di Salvatore Conte di Gomorra : Marco Palvetti in In Punta di Piedi presterà il volto a quello che a tutti gli effetti possiamo definire l'altro volto di Salvatore Conte di Gomorra. Anche nella serie Sky, l'attore è stato un boss, uno dei più crudi ma anche quello più umano e che, addirittura, aveva perso la testa per Nina, trans di Gomorra. Oggi Marco Palvetti in In Punta di Piedi torna a vestire i panni di un boss che, questa volta, è anche marito e padre di una bambina ...

Cristiana Dell’Anna in In punta di Piedi è Nunzia : da moglie di un camorrista a sua prima accusatrice : Cristiana Dell'Anna in In Punta di Piedi presterà il suo volto a Nunzia. Lei è la vera protagonista di questo film tv che vedremo in onda oggi, 5 febbraio, e che racconterà una storia di rivalsa, di rinascita e di voglia di cambiare le cose in nome di una libertà sempre più preclusa dalla camorra e da una vita che toglieva il fiato. Cristiana Dell'Anna in In Punta di Piedi è Nunzia, una donna che gode dei privilegi riservati alle mogli dei ...

Cast e personaggi di In punta di Piedi : Cristiana Dell’Anna e Marco Palvetti in una storia di riscatto : Da Gomorra ad una storia di rinascita e di lotta alla mafia, Cristiana Dell'Anna e Marco Palvetti fanno il salto dall'altra parte della barricata (o quasi) e li troviamo in Cast e personaggi di In Punta di Piedi, il film tv in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1. Una storia vera e per questo ancora più sconvolgente e travolgente. Una donna analfabeta pronta a tutto per aiutare la figlia ad uscire da una pozzanghera in cui sarebbe annegata e tutto ...

