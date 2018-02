In futuro un Assassin’s Creed a tema Vichinghi? Le immagini

optimaitalia

: Assassin’s Creed Origins: disponibile patch 1.21. In futuro la modalità New Game Plus - HDblog : Assassin’s Creed Origins: disponibile patch 1.21. In futuro la modalità New Game Plus -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ubisoft sta lavorando attualmente a un nuovo capitolo di Assassin's? Il concept artist di Ubisoft Milan ha pubblicato dueinerenti al mondo di Assassin's(le trovate qui, sempre che non le abbia tolte nel frattempo) svelando così quella che potrebbe essere la prossima ambientazione del gioco, non per forza per l'anno prossimo (si vociferava la Cina, ma questa cosa va avanti da anni). Di recente il concept artist italiano Michele Nucera di Ubisoft Milan infatti ha pubblicato online duesul suo profilo ArtStation.Ovviamente lenon potevano passare inosservate tra gli appassionati della saga. Cosa svelano? Si tratta di una lunga nave vichinga che si trova in una baia e l'interpretazione di Nucera dell'inferno Vichingo. Fin qui sembra che non ci sia nulla di rivelante, ma in realtà c’è un link che rimanda l’utente ...