Il Sassuolo si è scansato? Giletti difende la Juventus e attacca il Napoli | “Di Natale

calcioweb.eu

: Premessa: che la Juve vinca facilmente in casa contro il Sassuolo è probabile, logico. Normale. Non è normale… - fattoquotidiano : Premessa: che la Juve vinca facilmente in casa contro il Sassuolo è probabile, logico. Normale. Non è normale… -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Nella giornata di ieri laha travolto ilvincendo per 7-0 all’Allianz Stadium con le firme di Alex Sandro, Khedira (doppietta), Pjanic e Higuain (tripletta). Sul web in molti hanno insinuato che la squadra di Iachini si sia scansata, essendo una società amica della. Una castroneria che non sta in piedi, semplicemente la formazione di Allegri è stata superiore a quella neroverde che ha avuto la sfortuna di incontrare i bianconeri in una giornata super positiva. Are laci ha pensato il conduttore Massimo, che ai microfoni di ‘Radio 24’ ha rifilato anche una frecciata al: “Chi discute Higuain non capisce niente di calcio. La qualità di Higuain è di segnare nelle partite decisive come contro ile l’Atalanta in Tim Cup. Era dal 2008 che la Juve non faceva 4 gol nel primo tempo, ma Scansuolo mi fa sorridere, ...