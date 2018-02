Il primo trailer di ” Solo | A Star Wars Story”

'Solo : A Star Wars Story' - il primo teaser trailer ufficiale : In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d'azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che ...

One Piece World Seeker riceve il primo trailer in 4K e alcune immagini inedite : One Piece World Seeker ha mostrato il suo primo trailer diverse settimane fa, ormai: ma, in caso vogliate gustarvi quella clip con una risoluzione ancora maggiore, Bandai Namco ha pubblicato quel primo trailer in versione 4K, accompagnato da alcuni screenshot finora inediti. Clip video e immagini si trovano poco più in basso. Il trailer, se ricordate, ci permettere di dare uno sguardo al mondo di gioco di One Piece World Seeker, che non ...

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...

Il nuovo teaser trailer di Station 19 offre un primo sguardo allo spin-off di Grey’s Anatomy (video) : Ora che ha finalmente un nome, per il nuovo spin-off di Grey's Anatomy la strada è tutta in discesa: Station 19, questo il titolo scelto per la più recente serie tv targata ABC, si mostra in un teaser trailer che ne introduce gli spettatori all'ambientazione e ai personaggi. Sui profili social di Station 19 è infatti apparso un breve video, che presenta la "Stazione 19": tanto per cominciare, è a soli "tre isolati di distanza" dal Grey Sloan ...

Ant-man and the Wasp - il primo teaser trailer del film Marvel : Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. […] L'articolo Ant-man and the Wasp, il primo teaser trailer del film Marvel sembra essere il primo su NewsCinema.

primo - sanguinoso trailer per Rune : Ragnarok : Avete mai sognato di picchiare qualcuno in un videogioco con il suo stesso braccio? Bene, allora non potrete perdervi il Primo trailer per Rune: Ragnarok, il titolo ad ambientazione norrena sviluppato dallo stesso team che realizzò il Primo Prey. A riportarlo è IGN.Rune: Ragnarok è un videogioco sandbox open-world ambientato in un pericoloso universo dove dei, bestie e gli ultimi rimasti della specie umana faticano a sopravvivere. Il gioco ...

Diamo uno sguardo al coinvolgente trailer di lancio de "Gli Occulti" - primo DLC per Assassin's Creed Origins : Nella giornata di domani verrà finalmente reso disponibile Gli Occulti, primo DLC per Assassin's Creed Origins che ci farà tornare nei panni di Bayek per visitare il Sinai e le sue letali minacce. Come riporta Gaming Bolt Ubisoft ha voluto celebrare l'evento pubblicando il trailer di lancio ufficiale dell'espansione, che anticipa l'azione e l'adrenalina che potremo vivere con il DLC.Per prepararvi ad affrontare l'Impero Romano e a incontrare la ...

primo trailer e tanti dettagli per l'atteso Harry Potter : Hogwarts Mystery : Jam City, casa di produzione di giochi per mobile con sede a Los Angeles, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment, ha diffuso nuovi dettagli su Harry Potter: Hogwarts Mystery, tra cui il Primo trailer promozionale del gioco. Ecco il comunicato ufficiale:Harry Potter: Hogwarts Mystery è il Primo gioco in cui i giocatori possono creare il proprio personaggio e vivere l'esperienza di essere uno studente di Hogwarts. Nel gioco ...

Fate/Stay Night : Heaven's Feel I - primo trailer italiano : Quello di Fate/Stay Night del resto è un mondo intero, composto di manga, romanzi, videogiochi e trasposizioni animate. a" data-cycle-paused="true" data-cycle-prev="#gslideshow_prev" data-cycle-next="...

The Handmaid's Tale 2 - le rivelazioni del primo teaser trailer : Nell'era dello scontro tra i titani dello streaming, come Netflix e Amazon, la 'piccola' Hulu ha avuto una bella rivincita con The Handmaid's Tale , che ha trionfato agli Emmy Awards e ai Golden Globe , riscosso il plauso della critica e del ...

Masters of Anima si mostra con un primo trailer gameplay : È con un inedito trailer che Passtech Games e Focus Home Interactive hanno voluto presentare per la prima volta il gameplay del nuovo Masters of Anima, l'action sviluppato dallo studio indipendente di Lione in uscita su console e PC.In Masters of Anima dovremo seguire il protagonista Otto impegnato ad affrontare le forze del male in un action ricco di strategia, dove potremo evocare armate composte da un massimo di cento Guardiani che ...