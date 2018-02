Il primo smartphone con schermo in diamante potrebbe arrivare nel 2019

Ulefone presenterà il primo smartphone al mondo con CPU MediaTek Helio P70 al MWC 2018 : Il nuovo device sarebbe il primo smartphone al mondo equipaggiato dal nuovo potente processore MediaTek Helio P70 . Sappiamo che MediaTek ha lavorato a processori di fascia medio-alta e proprio il ...

Smartphone - social - cyberbullismo : a Cesena il primo festival della salute digitale - : Nel mondo un utente di internet su 3 è un bambino: rapporto Unicef sull'infanzia nell'era digitale 11 dicembre 2017 Nessun commento Nonostante questa massiccia presenza di bambini online 'è stato ...

Xiaomi Mi Mix 2S dovrebbe essere il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 845 : Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, lo Xiaomi Mi Mix 2S sarebbe il primo smartphone animato dal Qualcomm Snapdragon 845 L'articolo Xiaomi Mi Mix 2S dovrebbe essere il primo smartphone con Qualcomm Snapdragon 845 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vivo X20 Plus UD - il primo smartphone con lettore impronte digitali sotto display : Vivo X20 Plus UD è il primo smartphone ad avere il lettore di impronte digitali sotto al display. Sono diversi mesi che si parla del sensore di impronte digitali sotto a display e tutti pensavano che i primi ad implementare questa tecnologia sarebbero stati Apple o Samsung, invece a battere tutti sui tempi è stata Vivo che ha presentato L' X20 Plus UD, il primo smartphone dotato di sensore per le impronte digitali sotto al display.

Il primo smartphone con lettore d'impronte dietro lo schermo è cinese : Secondo gli ultimi rumour, il Galaxy S9 in uscita a marzo avrà un lettore d'impronte piazzato non dietro la scocca ma all'interno del display. La notizia ha attratto l'interesse di tutti gli appassionati ma nel mentre ecco che un marchio sconosciuto ai più ha già introdotto una tecnologia simile: Vivo. Marchio in mano alla medesima azienda cinese che produce gli smartphone targati Oppo e gli OnePlus, Vivo ha appena lanciato il dispositivo.

Vivo X20 Plus UD ufficiale : è il primo smartphone con lettore di impronte sotto al display : Dopo averlo mostrato al CES 2018, Vivo ha annunciato ufficialmente Vivo X20 Plus UD, il primo smartphone al mondo con lettore di impronte digitali installato sotto al display. Non è ancora nota la data in cui sarà possibile acquistare il nuovo smartphone, che ha una scheda tecnica da medio gamma e un prezzo abbastanza impegnativo.

Il primo smartphone con schermo OLED 4K potrebbe essere un Sony Xperia : Sony potrebbe non limitarsi a lanciare un top di gamma Xperia con schermo OLED, facendo un passo ulteriore grazie ad un pannello con risoluzione 4K: si tratterebbe del primo smartphone a poter vantare questa caratteristica. Ecco tutti i dettagli al momento disponibili L'articolo Il primo smartphone con schermo OLED 4K potrebbe essere un Sony Xperia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Micromax Bharat Go - il primo smartphone Android Go - potrebbe essere lanciato a fine gennaio : Micromax potrebbe lanciare il primo smarpthone Android Go, Bharat Go, entro la fine del mese. Anche altri produttori indiani punteranno su Android Go per recuperare market share. L'articolo Micromax Bharat Go, il primo smartphone Android Go, potrebbe essere lanciato a fine gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Le stanze segrete dello stand Samsung al CES 2018 celavano il primo prototipo di smartphone pieghevole : Prodotti innovativi e all'avanguardia, ma forse di scarso interesse per gli accaniti fan del mondo smartphone , che attendono invece con trepidante attesa il Mobile World Congress di fine febbraio. ...

Vivo mostra al CES 2018 il primo smartphone con lettore di impronte In-Display : Come avevamo previsto è di Vivo il primo smartphone al mondo ad adottare il nuovo sensore di impronte digitali Clear ID FS9500 di Synaptics, collocato sotto il display per risultare del tutto invisibile quando non serve.

Vivo annuncia il primo smartphone al mondo con sensore biometrico in-display : Vivo ha messo a frutto la soluzione sviluppata da Synaptics a fine 2017, che necessita di un display OLED per mandare a regime il sistema di autenticazione tramite impronta digitale posto tra il vetro protettivo ed il pannello stesso.

Vivo - ecco il primo smartphone con lettore d'impronte integrato nel display : Arriverà nel 2018 e promette di essere l'apripista per una lunga serie di dispositivi di almeno altri cinque marchi che adotteranno il nuovo sensore prodotto da Synaptics.

