Il presidente turco Erdogan incontra il Papa in Vaticano

Il presidente Erdogan arriva in Vaticano : prima volta per un leader turco in 59 anni : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si trova in visita di stato a Roma. da pochi minuti (ore 9,39 am) è arrivato in Vaticano dove incontrerà papa Francesco. Nel pomeriggio sarà la volta del meeting con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella....

Erdogan è a Roma - incontri e proteste. Il presidente turco : "A Macerata è stato terrorismo" : L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 di ieri all'Aeroporto Leonardo da Vinci. Sit-in dei curdi a CAstel S.Angelo, 3500 agenti mobilitati per garantire la sicurezza. Lettera di giornalisti e magistrati a Mattarella: "Si parli dei diritti umani violati"

VOLALTO " Ingresso libero sino a fine stagione - il presidente turco : vogliamo rilanciare lo sport a Caserta : "Una nostra precisa scelta - spiega il massimo dirigente rosanero - vogliamo rilanciare lo sport a Caserta, vogliamo aprire il club, la squadra all'intera città". Il presidente Turco fa anche un ...

La signora Meral Akneser lancia la sfida al presidente turco Erdogan Video : La #turchia non può più permettersi, altre amministrazioni sotto la direzione di #Erdogan; lo stato e i cittadini sono sfiniti. Non vi è altra possibilita' senza un cambiamento politico radicale. Sono queste le parole pronunciate da Meral Akneser, Lady di Ferro del Buon Partito. La forza #politica creata lo scorso ottobre dalla signora Akneser, si presenta come movimento conservatore, nazionalista e fortemente laico. Il nemico giurato del ...

Grecia - un presidente turco torna ad Atene dopo 65 anni d'assenza - : Recep Tayyip Erdogan, il 7 dicembre, visiterà la capitale greca per incontrare il primo ministro Alexis Tsipras. Il summit rappresenta un atto di riavvicinamento tra i due Paesi che negli ultimi ...

Le tre spine nel fianco del presidente turco Erdogan che minano il suo potere : Zarraf ha puntato il dito contro Zafer Caglayan, ministro dell'Economia del governo Erdogan, premier all'epoca dei fatti (2011-2013). Caglayan sarebbe stato 'unto' da tangenti per 50 milioni di ...