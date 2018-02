Il gol da calcio d' angolo | Veretout e Pulgar si inseriscono in una lista già ricca di nomi

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

Autogol Bonucci o Donnarumma? Ecco la decisione per il Fantacalcio [VIDEO] : Autogol Bonucci o Donnarumma? Questa è la domanda che molti appassionati di Fantacalcio si staranno ponendo in questo pomeriggio di Serie A. Un gol abbastanza fortunoso quello dell’Udinese, dato che sul tiro di un attaccante friulano hanno deviato il pallone prima Bonucci e successivamente anche Donnarumma. Proprio per questo l’autorete sarà assegnata proprio al portiere della Nazionale e del Milan, che ha deviato in porta di testa ...

Pagelle Bologna-Fiorentina 1-2 - doppio gol da calcio d’angolo : Pagelle Bologna-Fiorentina – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Succede di tutto nella partita tra Bologna e Fiorentina, in particolare modo verrà ricordato per il doppio gol da calcio d’angolo, prima Veretout e poi Pulgar. Nel finale in rete Chiesa. Finisce 1-2. Pagelle Bologna-Fiorentina Bologna: Mirante ...

gol Veretout e Pulgar entrambi da calcio d’angolo : realizzazione clamorosa o gaffe dei portieri? [VIDEO] : Gol Veretout, Fiorentina in vantaggio contro il Bologna sul finire del primo tempo, ma il vantaggio dura poco dato che al centrocampista viola replica immediatamente Pulgar. La rete del calciatore viola non è stata una normale realizzazione, dato che è arrivata direttamente dal calcio d’angolo. Un gol davvero molto bello, ma in questi casi la complicità del portiere è davvero tanta. Nel mirino è finito in questo caso Mirante che dapprima ...

Calcutta - Pesto / Chi è? Il cantautore a Quelli che il calcio con il suo nuovo singolo : Calcutta: a Quelli che il calcio, programma di Rai 2 condotto da Luca e Paolo e Mia Ceran, il cantautore laziale presenterà il suo ultimo singolo intitolato Pesto. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 03:26:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Infortunio Obi - tegola Mazzarri : errore di calciomercato clamoroso - adesso come la mette Cairo? : Infortunio Obi, tegola Mazzarri: errore di calciomercato clamoroso, adesso come la mette Cairo?- Si sta giocando la 23^ giornata del campionato, in campo Sampdoria e Torino che stanno regalando grande spettacolo. Inizio positivo per la squadra di Mazzari vicina al gol con Iago Falque, a passare però è la Sampdoria, tiro di Torreira ma errore della barriera che si apre. Poi grande reazione della squadra ospite che trova subito il pareggio con ...

Calciomercato Roma/ News - Nainggolan : firmo a vita se vogliono (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista dei capitolini, Radja Nainggolan, ha parlato del suo futuro e della volontà di restare a lungo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:17:00 GMT)

Calciomercato Roma - Nainggolan allo scoperto : che annuncio sul futuro! : Terminata la sessione invernale di Calciomercato che ha visto Nainggolan accostato a diversi club cinesi, il centrocampista belga è tornato a parlare del suo futuro facendo un importante annuncio che farà felici i tifosi della Roma. Ecco le dichiarazioni del ‘Ninja’ ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Qui sto benissimo, non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia col cuore in gola - contro la Slovenia è già un match da dentro o fuori : Affrontare la bolgia dell’Arena Stozice col piglio dei grandi e portare a casa una qualificazione che darebbe linfa al sogno degli azzurri e scaccerebbe la paura di fallire di nuovo. L’Italia si accinge sabato 3 febbraio ad affrontare i padroni di casa della Slovenia nella terza ed ultima partita del gruppo A degli Europei 2018 di Calcio a 5, con la consapevolezza che non esistono altre vie d’uscita e che un passo falso ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Portogallo-Romania 4-1 : Ricardinho spedisce in orbita i lusitani! Un gol e due assist per spiccare il volo : Il Portogallo domina, si rilassa e poi chiude la pratica, portando a casa la vittoria nel primo match del gruppo C degli Europei 2018 di Calcio a 5. I lusitani incamerano 3 punti fondamentali per archiviare la pratica del passaggio del turno contro una Romania mai doma e capace di mettere in difficoltà nella ripresa la corazzata lusitana, sfiorando una clamorosa rimonta dopo un primo tempo a senso unico e capitolando soltanto nelle battute ...

Calcio - gol di mano e confessione all'arbitro : il fair play del 16enne del Ca de Rissi : Non sono passate nemmeno 48 ore dal tanto discusso gol di mano segnato da Cutrone in Milan-Lazio: le polemiche continuano e sul milanista , che si è scusato sui social , incombe il rischio squalifica .

PAGELLE/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Bereszynski e Nainggolan i peggiori (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i peggori ecco Bereszynski della Samp e il giallorosso Nainggolan.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:37:00 GMT)