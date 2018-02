Il desiderio che merita il nostro voto

Kisspeptina - l'ormone del bacio che accende il desiderio femminile : L'amore è questione di testa? La risposta è in parte sì, perché uno degli ingredienti alla base di quel mix di emozione e pulsione chiamato amore, è la Kisspeptina, l'ormone del bacio. Secondo una recente ricerca, la Kisspeptina è infatti prodotta dal cervello, accesa dai feromoni maschili ed è in grado di attivare i circuiti neuronali associati all'eccitazione sessuale e al desiderio.La ricerca, ...

Non hai voglia di farlo? Ecco 8 motivi che azzerano il desiderio : Un ultimo sondaggio ha rivelato che alle donne piacerebbe un'intimità con il partner di circa 25 min. e 51 sec. Secondo i risultati anche gli uomini puntano alla stessa durata, il loro ideale dichiarato è di 25 min e 43 sec. Tuttavia il divario tra fantasia e realtà è decisamente ampio. La ricerca, condotta da saucydates.com su un campione di 3.836 persone, ha scoperto che la durata del rapporto reale, in tutto il mondo, è nettamente inferiore ...

Il 1° gennaio la Chiesa dedica la giornata alla celebrazione della pace. Sperare la vita piena e la pace è un desiderio che ha incontrato una risposta.

L’ultimo desiderio di Heather - malata terminale : sposa in ospedale l’uomo che ama e muore : L’ultimo desiderio di Heather, malata terminale: sposa in ospedale l’uomo che ama e muore La storia di Heather, 31enne affetta da una forma molto aggressiva di cancro al seno, ha commosso gli Stati Uniti. Ha organizzato una cerimonia in grande stile nella cappella dell’ospedale per sposare il suo Dave, e dopo 24 ore è morta.Continua […] L'articolo L’ultimo desiderio di Heather, malata terminale: sposa in ospedale l’uomo che ama e muore ...

Marlon Brando - l'urlo di un debuttante in 'Un tram che ci chiama desiderio' - Teatro/Danza - Spettacoli : Forse i tram non c'entravano proprio niente, ma quel che è certo è che quella storia divenne il capolavoro di Williams, un testo amato, odiato, comunque conosciuto in tutto il mondo, una pietra ...