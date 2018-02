Il commissario Montalbano | anticipazioni e attori protagonisti della nuova serie

Zingaretti fa rivivere in studio il commissario Montalbano : Luca Zingaretti ospite a Che Tempo che Fa su Rai1 si è divertito insieme a Fabio Fazio a ricreare in studio una vera e propria puntata del Commissario Montalbano , che tornerà il 12 febbraio su Rai 1. ...

Il commissario Montalbano anticipazioni : Salvo e Livia - matrimonio in arrivo? : Le foto di Livia e Salvo Montalbano in abito da sposi in quello che ha tutta l’aria di un matrimonio sulla spiaggia hanno monopolizzato l’attenzione durante la conferenza stampa di presentazione delle due puntate inedite de Il Commissario Montalbano in onda lunedì 12 e lunedì 19 febbraio, a cui Tv Soap ha partecipato per voi. Se Livia (Sonia Bergamasco) e Salvo (Luca Zingaretti) si sposeranno davvero – con tanto di Augello (Cesare Bocci), Fazio ...

Torna il commissario Montalbano e l’Isola dei Famosi slitta al martedì : Un tempo era Sanremo a far cambiare i palinsesti, tutta la tv si fermava per il Festival della canzone italiana. Adesso il top player è il commissario Montalbano, con il quale è più prudente evitare lo scontro aperto. Ecco quindi che per il secondo anno l’Isola dei Famosi cambia programmazione e dal lunedì passa al più prudente martedì mandando al faccia a faccia la soap Il segreto. Il commissario Montalbano, la top ten degli ...

Il commissario Montalbano Amore : trama episodio 19 febbraio 2018 : Il Commissario Montalbano Amore è il nuovo episodio inedito della serie in onda lunedì 19 febbraio 2018 in prima visione su Rai 1. La settimana precedente è invece andato in onda il primo dei due nuovi episodi intitolato La Giostra degli Scambi. Si tratta di due nuove storie coinvolgenti con Luca Zingaretti di nuovo nei panni dell’amato Salvo Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Il secondo appuntamento con questo ciclo ...

Il commissario Montalbano La Giostra degli Scambi : trama episodio 12 febbraio 2018 : Torna su Rai 1 Il Commissario Montalbano con un nuovo inedito episodio intitolato La Giostra degli Scambi lunedì 12 febbraio 2018. La settimana seguente, il 19 febbraio, andrà in onda il secondo appuntamento con questo nuovo ciclo dal titolo Amore. Si tratta di due nuove storie coinvolgenti con Luca Zingaretti di nuovo nei panni dell’amato Salvo Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri. La Giostra degli Scambi, il primo inedito ...

Il commissario Montalbano 12 apre con La giostra degli scambi e l’amore in tutte le sue forme : recensione prima puntata : Sono passati diciotto anni dal suo debutto, ma il filo conduttore de Il Commissario Montalbano 12 resta l'amore. Il sentimento celebrato in tutte le sue forme, a cominciare dalla bellezza del mare della Sicilia, con cui si apre e si chiude "La giostra degli scambi", o ancora l'amore giovanile, quello geloso e possessivo che porta alla pazzia. Ed è proprio questo il personaggio centrale della prima puntata della dodicesima stagione. Salvo ...

Il commissario Montalbano torna in tv con La giostra degli scambi e Amore : Con il 2018 arriva anche una nuova tranche di avventure del commissario Montalbano e, alle 10,15, nella Sala A della sede Rai di Viale Mazzini 14 a Roma, c’è stata la presentazione dei due nuovi episodi di Il commissario Montalbano, in cui sono apparsi, a fianco dell’immarcescibile Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Fabrizio Bentivoglio, Stella Egitto, Serena Iansiti, Fabrizio Ferracane e Sonia Bergamasco ...

Il commissario Montalbano 2018 : su Rai1 in onda due nuovi episodi : Il Commissario Montalbano: i nuovi episodi su Rai1 il 12 e il 19 febbraio 2018 Presto, anzi prestissimo, Rai1 manderà in onda due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Le due nuove puntate della fiction, intitolate ‘La giostra degli scambi’ ed ‘Amore’, verranno infatti trasmesse in prima serata dalla RAI rispettivamente in data lunedì 12 febbraio 2018 e il lunedì successivo, 19 febbraio. Si tratta di due attesi ...

Montalbano e i sentimenti. Zingaretti 'Il commissario si scopre geloso' : Uno strano rapitore ferma le ragazze, le stordisce, poi le lascia libere senza averle toccate con un dito o chiedere un riscatto. E cosa c'entra questo caso col delitto di un commerciante? Il mistero ...