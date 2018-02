Il calcio italiano che fine farà

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Sarri al Chelsea?/ calciomercato Napoli - Abramovich stregato dal tecnico italiano : Sarri al Chelsea? Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano. Il patron del Chelsea vorrebbe il tecnico dei partenopei a Londra come post-Conte(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Mediapro : «Il calcio italiano è ancora top - con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» : Parla il manager Tatxo Benet: i tifosi pagheranno meno e avranno quello che vogliono davvero L'articolo Mediapro: «Il calcio italiano è ancora top, con Serie A TV costi più bassi per i tifosi» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fabbricini - l’uomo di Malagò per risollevare il calcio italiano : Commissario, pensaci tu. Il sistema-calcio italiano sta deragliando. Il caos è totale, il futuro è un azzardo. La Figc non ha un presidente, un paio di giorni fa è stata commissariata. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha scelto l’uomo cui affidare la patata bollente, ovvero il compito di traghettare la Federcalcio oltre la crisi. Si chiama Roberto Fabbricini, ha 72 anni, è romano, sposato co, Vilma, un figlio, da cinque anni – da ...

Roberto Fabbricini - commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi : Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:24:00 GMT)

calciomercato italiano flop - è il nono campionato per soldi spesi : stato un Calciomercato senza fuochi d'artificio quello di gennaio, o almeno in Italia. Un flop, sicuramente sotto il punto di vista dei grandi colpi. Quelli che non ci sono stati. SfumatI tutti i ...

Renzi : Azeglio Vicini ct di Notti magiche - oggi calcio italiano è zimbello : "Le famiglie si riunivano davanti alla Tv potendo urlare Forza Italia in pace , senza timore di buttarla in politica. - sottolinea - I caroselli di auto festeggiavano ogni vittoria della squadra ...

Azeglio Vicini - il galantuomo dimenticato dal calcio italiano : Roma, 31 gennaio 2018 - Una volta Beppe Bergomi , lo Zio campione del mondo con l'Italia di Bearzot nel 1982, mi sorprese con una frase. Questa:"Anche se non vinse, la Nazionale più amata dalla gente è stata quella allenata dal grande Azeglio". Azeglio , cioè Vicini . ...

Azeglio Vicini - il cordoglio del calcio italiano : "È stato un uomo che ha avuto un'importanza enorme nella mia vita calcistica, mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, ha creduto in me e se sono quello che sono l'80% del merito è di mister Vicini, ...

calcio italiano in lutto : morto Azeglio Vicini : È morto a Brescia l'ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini. Avrebbe compiuto 85 anni a marzo. È stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90 ed è...

La notte più buia del calcio italiano : Malagò «reggente» Figc per 90 giorni : Giovanni Malagò esce trionfatore nella buia notte del calcio italiano. Il numero uno del Coni si è visto consegnare il pallone tra le mani. Ora ha 48 ore di tempo per convocare una...

Il calcio italiano sempre più nel caos : 48 ore per commissariare la Figc : Non c'è un medico che sappia guarire il calcio italiano dai suoi profondi mali. Chi immaginava che il fondo fosse stato toccato il 13 novembre, con il pareggio nel playoff contro la Svezia...