I trent' anni di SAP in Italia | il successo e l' ottimismo

Pozzuoli : 174 persone vivono nei container da più di trent'anni : Pozzuoli : 174 persone vivono nei container da più di 30 anni. La denuncia lanciata da Luca Abete , l'inviato di Striscia la Notizia, dimostra come dopo che nel 1984 furono installati temporaneamente ...

Aosta : trent'anni fa l'omicidio del professor Vichi : Il primo febbraio 1988, Massimo Vichi, professore di Economia e Diritto all'Istituto Tecnico Commerciale Manzetti di Aosta fu assassinato, ferito a morte da otto coltellate al petto e alla schiena, ...

trento - ragazza di 29 anni scivola in un canalone e muore durante l'escursione : 3 feriti sotto una valanga : Una giovane donna è morta in Trentino precipitando in una canalone, mentre una valanga ha travolto tre scialpinisti, rimasti lievemente feriti. I due incidenti in montagna sono accaduti entrambi ...

trent'anni di cronaca - mafia e soprusi raccontate con estro e sarcasmo dalla matita di Donarelli (FOTO) : Franco Donarelli, ironico disegnatore e illustratore di lungo corso. Attraverso le sue tavole ha raccontato in chiaro scuro eventi che hanno connotato la storia della Sicilia dell'ultimo trentennio, ...

Fino al 4 febbraio “Incantesimi. I costumi del Teatro alla Scala dagli anni trenta a oggi” : In seguito al grande riscontro della critica, in Italia e all’estero, e alla grande affluenza di pubblico (70 mila visitatori) superiore alle aspettative, è stata decisa la proroga della mostra “Incantesimi. I costumi del Teatro alla Scala dagli anni Trenta…Continua a leggere →

"Chi ha truffato papà in cella per trent'anni". Ma ne rischiano solo 3 : "Non deve più succedere ad altri: quei truffatori devono farsi trent'anni di galera", si sfoga Roberto Lazzarotto , figlio di Giacomo , l'anziano morto lunedì pomeriggio in seguito ad un raggiro ...

Montagna : il trentino avanti anni luce : Dopo una settimana trascorsa in Trentino, sono rientrato con alcune riflessioni sparse per la testa. 1) Appena arrivato sono andato all' Ufficio del Turismo, dove mi hanno inondato di informazioni: ...

Ucciso da un pirata : 'trent'anni senza un colpevole' : Era il 21 gennaio del 1988, esattamente trent'anni fa. Nel tardo pomeriggio, Gianluca Vecchietti si stava incamminando verso casa lungo viale Resegone, a Erba quando è stato investito. Ucciso da un ...

trent'anni a omicida donna in Calabria : CROTONE , 17 GEN - Salvatore Fuscaldo, il bracciante 50enne di Cirò Marina, reo confesso dell'omicidio di Antonella Lettieri, la commessa di 42 anni uccisa l'8 marzo dello scorso a Cirò Marina, è ...

Olimpiadi : trent’anni dopo i bobbisti giamaicani tocca alle ragazze : Manca solo il sequel del film. Il titolo è semplice: trent’anni dopo. Così sarà perfetto il cerchio nella storia del bob giamaicano. Una buona parte della strada è già stata fatta visto che la squadra femminile di bob dello stato caraibico si è qualificata per i giochi olimpici di Pyeongchang esattamente trent’anni dopo il team maschile che andò a Calgary nel 1988 e la cui storia ispirò il film del 1993 Cool Runnings, Quattro sottozero. Questa ...

Undici brani inediti per trent'anni di musica nel cd di Franco Calone : Franco Calone ha presentato l'ultimo lavoro discografico dal titolo 'Ritorno alle mie emozioni' (etichetta Mea Sound). Il cd contiene 11 brani inediti che racchiudono l'essenza di 30 anni di carriera ...

Elezioni 2018 - ho trent’anni e andrò a votare. Ma controvoglia : Ho trent’anni e il prossimo 4 marzo andrò a votare. Sarà più un dovere che un diritto. Dopo un’infilata di governi rifilati e non eletti, dopo voti di fiducia che tolgono fiducia, dopo leggi elettorali che mantengono la desinenza in -um ma variano gli umori, e nel cumulo degli scarti, voglio, fortissimamente voglio, votare. E voglio che sia un odioso voto utile, cogliere l’occasione di una democrazia in saldo per ambire a incidere con ...

muse trento * N-ICE CELLO GIOVANNI SOLLIMA TOUR : suoni di ghiaccio e riflessioni sul futuro dell'ambiente e dell'umanità - il 29 gennaio - : Ed è proprio dell'arte e della buona scienza cercare i punti di incontro, costruire dialoghi e promuovere occasioni di conoscenza e di consapevolezza. Al centro dell'evento artistico il violonCELLO ...