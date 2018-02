I pianeti della stella Trappist-1 potrebbero davvero ospitare la vita | sono rocciosi e

meteoweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Iintorno alla debolerossa-1, ad appena 40 anni luce dalla Terra,stati scoperti dal telescopio-South all’Osservatorio dell’ESO a La Silla nel 2016. L’anno seguente, ulteriori osservazioni con telescopi da terra, tra cui il VLT (Very Large Telescope) dell’ESO e con il telescopio spaziale SpitzerNASA hanno rivelato che cialmeno settenel sistema, ciascuno di dimensione paragonabile a quellaTerra. Si chiamano ora1b, c, d, e, f, g e h in ordine di distanza crescente dallacentrale. Alcune osservazioni aggiuntivestate eseguite sia da telescopi a terra, tra cui lo strumento SPECULOOS, quasi completato, all’Osservatorio dell’ESO al Paranal, e dai telescopi spazialiNASA Spitzer e Kepler. Un’equipe di scienziati, guidati da Simon Grimm dell’Univeristà ...