I migliori tablet 10 pollici

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Ida 10sono forse il prodotto più longevo di questa categoria. Lanciati nel mercato consumer a partire dal 2010, hanno subito un costante processo di evoluzione. La loro versatilità li ha resi compagni perfetti per milioni di utenti in tutto il mondo, adattandoli ad un utilizzo sia come dispositivi stand-alone che come “spalla” durante lavori molto più pesanti davanti al PC. A contribuire a questo successo è stata anche l’ampia disponibilità di ecosistemi a bordo di questi prodotti. Tutti i produttori hanno spinto molto per andare incontro alle esigenze del grande pubblico, realizzando quindi modelli che si adattassero ai singoli utilizzi. Proprio per questo motivo, in questa categoria, non è raro trovareda 10con a bordo Windows piuttosto che Android. Cerchiamo quindi di orientarci in questo settore, in leggera flessione ma sempre ...