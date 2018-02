Hockey ghiaccio | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli orari e il programma

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : altro ko per Bolzano - battuta 1-0 da Znojmo : Seconda sconfitta in due partite di Qualification Round per Bolzano, battuta per 1-0 da Znojmo. A decidere la contesa è stato Colton Yellow Horn, che in avvio di seconda frazione ha trovato l’unica rete della gara. L’HCB, così, è crollato all’ultimo posto in classifica a -5 dal secondo posto occupato dal Fehervar, ovvero l’ultima posizione utile per accedere ai playoff. La partita è stata dominata per larghi tratti dallo Znojmo, che ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano inizia male la seconda fase. Fehervar passa al PalaOnda : Il Qualification Round della EBEL non è cominciato bene per Bolzano, sconfitto dal Fehervar al PalaOnda nel primo impegno della seconda fase. Un passo falso che sa di beffa perché i biancorossi hanno letteralmente dominato l’incontro, mancando però le tantissime occasioni avute e crollando poi sul più bello, nel finale, quando gli ungheresi sono passati in modo rocambolesco. Un peccato per l’HCB, perché la fase sconfitti, a sei ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Sfide a Polonia - Ungheria e Kazakistan : Dopo l’innesto nello staff della Nazionale di Riku-Petteri Lehtonen in qualità di assistente allenatore, l’Italia dell’Hockey su ghiaccio riparte dalla seconda tappa di EIHC per proseguire la preparazione verso i Mondiali di Divisione I di Budapest, in programma a fine aprile. A Katowice, in Polonia, tra il 16 ed il 18 febbraio, gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Polonia, Ungheria e Kazakistan. Prima, però, ci sarà ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : vincono tutte le squadre di testa - i distacchi restano invariati. Asiago rimane capolista : I leader della Migross Supermercati Asiago Hockey 1935, i Campioni in carica dei Rittner Buam, l’HDD SIJ Acroni Jesenice, l’HK SZ Olimpia Lubiana, l’HC Val Pusteria Lupi, l’EC „Die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel e la Sportivi ghiaccio Cortina Hafro conquistano la posta piena nelle gare di mercoledì sera. In totale, nelle sette gare disputate, sono state segnate 55 reti. Kitzbühel – EC Bregenzerwald 4:3 L’EC ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Renon resta all’inseguimento di Asiago. Successo di Vipiteno in ottica playoff : L’Alps Hockey League prosegue la sua marcia di avvicinamento verso i playoff. Nell’ultimo turno c’è stato il botta e risposta tra Asiago e Renon. La capolista ha vinto il match settimanale contro Jesenice per 4-3, mentre il Rittner Buam ha vinto il derby contro Val Pusteria per 1-0 grazie alla rete di Roland Hofer, riscattandosi dopo la sconfitta nello scontro diretto di una settimana fa con Asiago. Al terzo posto rimane ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : prova di forza di Bolzano contro Znojmo. Domenica in palio l’accesso alla Top Six : Grande prova di forza di Bolzano nella penultima giornata della regular season dell’EBEL 2018. I Foxes hanno travolto Znojmo per 7 a 3 al PalaOnda, mantenendo viva la corsa alla Top Six. La squadra italiana si trova all’ottavo posto in classifica a -1 dal Dornbirn e -2 da Zagabria. Domenica, dunque, l’HCB si giocherà l’accesso tra le prime sei in casa di Graz, dovendo vincere e sperare che Zagabria perda a Znojmo (anche ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Asiago batte il Renon e vola in testa alla classifica : Cambio al vertice della classifica dell’Alps League 2018. Asiago ha battuto Renon nello scontro diretto ed ha conquistato così la vetta della graduatoria, a poche giornate dal termine della stagione regolare. Un sorpasso arrivato cavalcando una striscia di 14 sconfitte consecutive, culminata con la vittoria di ieri sera. È stato un match vibrante, con i giallorossi capaci di passare in vantaggio già dopo 36″ con Pace e di replicare ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : pazzo Bolzano! I Foxes si riscattano e battono 3-2 la capolista Vienna : pazzo, pazzo Bolzano. 24 ore dopo essere caduto in casa del fanalino di coda Znojmo, l’HCB Alto Adige Alperia espugna l’Albert Schultz Eishalle della capolista Vienna per 3 a 2. Di Viktor Schweitzer il goal vittoria, il primo per lui in EBEL, che regala tre punti importantissimi ai biancorossi. Di DeSousa e Monardo le altre marcature per gli ospiti, sempre in vantaggio fin dal quarto minuto: il Bolzano non vinceva contro i Capitals da 11 partite ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano perde 4-2 contro Znojmo. Il sesto posto si allontana : Serata amara per l’HCB Alto Adige Alperia alla Nevoga Arena di Znojmo nella 41ma giornata della EBEL 2017-18. Avanti per 2 a 0, i Foxes si fanno rimontare e sconfiggere per 4 a 2 dall’Orli Znojmo, fanalino di coda della classifica, protagonista di un’ottima seconda metà di gara. La prima rete stagionale di Gartner porta subito in vantaggio gli ospiti, che si illudono a metà del secondo tempo con il raddoppio di Halmo. Basta un minuto e mezzo ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv di tutte le partite. Il tabellone fino alla finale : L’Hockey ghiaccio sarà uno degli sport principali alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dal 9 al 25 febbraio sono in Programma i due tornei, quello maschile e quello femminile. Si preannuncia grande spettacolo con partite combattute e avvincenti. Di seguito il Programma dettagliato, il calendario completo con tutte le partite e gli orari d’inizio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming ...

Hockey su ghiaccio : c.t. sudcoreana chiude alle giocatrici del Nord : Una delle possibilità per riavvicinare in maniera sensibile i due popoli, una sorta di tregua in nome dello sport, era affidata ad una selezione unita coreana per il torneo di Hockey. Ma la c.t. ...

Hockey su ghiaccio - CT Corea del Sud : “Le atlete del Nord non fanno la differenza” : Faranno certamente discutere le parole, rilanciate dall’ANSA, del CT della squadra di Hockey su ghiaccio femminile della Corea del Sud, che di certo non ha preso molto bene l’eventualità di una rappresentativa comune con la Corea del Nord. Secondo quanto scritto dall’agenzia di stampa, Sarah Murray avrebbe affermato: “Credo sia un danno alle nostre giocatrici che hanno guadagnato la loro occasione e credo meritino di ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano ko solo ai rigori contro la super capolista Vienna. Sesto posto lontano : Soltanto un punto nel big match della 40esima giornata di EBEL per l’HCB Alto Adige Alperia. I Foxes si arrendono ai rigori contro la capolista Vienna Capitals con il punteggio di 3 a 2, davanti a un Palaonda gremito. Egger e compagni due volte rimontati, poi nell’overtime Lamoureux rende stregata la porta austriaca fino agli shootouts, quando l’unico a segnare è MacGregor Sharp. Con la vittoria dello Zagabria sull’Innsbruck il Sesto posto si ...