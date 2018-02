GLORIA GUIDA E JOHNNY DORELLI Video | dal primo incontro alla commovente esibizione Che

GLORIA GUIDA e Johnny Dorelli/ Video - "Dietro le quinte ho pianto - in tv dopo 10 anni" (Che tempo che fa) : Gloria Guida e Johnny Dorelli ospiti da Fabio Fazio: l'eccezionale carriera del grande artista e il regalo alla moglie, commossa per il suo ritorno in tv dopo 10 anni.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 11:33:00 GMT)