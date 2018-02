Gli scontri a Roma per la visita di Erdoğan

Quanto ci costa Di Maio Gli scontrini d'oro da 7.300 euro al mese : Il M5S è ormai pronto per guidare un governo, consociativo o di scopo purchessia, giunto com'è alla fine di un percorso di trasformazione, avvenuto come si sa, non senza drammi e strappi. E a caro prezzo, almeno per i contribuenti, perché la costruzione del leader che incarna il nuovo corso del M5S è costata tempo, ma soprattutto denaro: più di 400mila euro. A tanto ammontano i rimborsi spese che Luigi di Maio ha totalizzato in 5 anni di ...

Abbandonare Gli scontrini per strada? Una minaccia per il conto - ecco tutti i rischi che si corrono! : Un gesto distratto, usuale, che in molti compiono senza badare ai rischi che si corrono. Abbandonare gli scontrini per strada è infatti un’azione non solo incivile (inquina l’ambiente) ma anche insensata, oltre che rischiosa. Uno scontrino è infatti una miniera di informazioni: su quel foglio di carta lungo e stretto, viene citata la banca a cui si fa riferimento, il tipo di carta di cui si è in possesso, almeno una parte dei numeri ...

Luca Vismara di Amici 17 a rischio eliminazione/ Decisivi Gli scontri con Rudy Zerbi? : Luca Vismara, cantante della scuola di Amici 17, a rischio eliminazione dopo gli scontri con Rudy Zerbi? Gli prof di canto si accoderanno al giudizio negativo del collega?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:00:00 GMT)

MONZA - SCONTRI TRA CASAPOUND E ANTAGONISTI/ TafferuGli in centro : nessun ferito tra i "civili" : MONZA, SCONTRI tra CASAPOUND e ANTAGONISTI. Tafferugli in centro: 4 poliziotti feriti e 16 militanti denunciati. Le ultime notizie sulla tensione scoppiata(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 23:26:00 GMT)

Libia - dopo Gli scontri riapre l'aeroporto di Tripoli : Ha riaperto l'aeroporto "Mitiga" di Tripoli, chiuso da lunedì per gli scontri fra milizie rivali, che hanno causato 20 morti e almeno 63 feriti. Segnalazioni di decolli e atterraggi appaiono da ...

Monza - scontri tra Casapound e antagonisti/ TafferuGli in centro : 4 poliziotti feriti - 16 militanti denunciati : Monza, scontri tra Casapound e antagonisti. Tafferugli in centro: 4 poliziotti feriti e 16 militanti denunciati. Le ultime notizie.

Monza - scontri al mercato tra militanti di Casapound e antagonisti : lanci di sampietrini e bottiGlie : A Monza il banchetto di Casapound per la raccolta delle firme in vista delle elezioni è degenerato in scontri tra i militanti di estrema destra e un gruppo di ragazzi dei centri sociali. Teatro dei disordini è stato il mercato del sabato mattina in piazza Garibaldi, in pieno centro città, che ha visto lanci di sampietrini, fumogeni e cariche di alleggerimento da parte delle forze dell’ordine. A fine giornata risultano 4 poliziotti feriti, ...

Lanci di sanpietrini e tafferuGli - il banchetto di Casapound a Monza degenera in scontri : Un banchetto organizzato a Monza da "Casapound" per la raccolta firme in vista delle elezioni è degenerato in tafferugli tra militanti del gruppo di destra Lealtà e Azione e un gruppo di antagonisti dei centri sociali. Il biLancio finale è di 4 poliziotti feriti, 16 persone denunciate per rissa e 40 per manifestazione non preavvisata.A quanto si è appreso, una quarantina di giovani appartenenti ai centri sociali si ...

Il ritratto Da Andreotti a Fini e Sollecito - fino aGli scontri con Berlusconi. La Bongiorno folgorata da Salvini : Non solo Giulia Bongiorno, che per una lunga parentesi, è stata amica personale e poi esponente di spicco di quella formazione politica Futuro e libertà fondata da Gianfranco Finì. Anche l'ex sindaco ...

Libia - l'ambasciatore Perrone a Tgcom24 : "Durante Gli scontri sono salpati nuovi barconi" : "Le organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani sono in qualsiasi momento pronte ad approfittarne"

Libia - l’ambasciatore Perrone a Tgcom24 : “Durante Gli scontri sono salpati nuovi barconi” : Libia, l’ambasciatore Perrone a Tgcom24: “Durante gli scontri sono salpati nuovi barconi” “Le organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani sono in qualsiasi momento pronte ad approfittarne” Continua a leggere L'articolo Libia, l’ambasciatore Perrone a Tgcom24: “Durante gli scontri sono salpati nuovi barconi” sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - sgombero del palazzo di piazza Indipendenza : chieste tre condanne per Gli scontri : Per lo sgombero di piazza Indipendenza, a Roma, sono state chiestre tre condanne. La procura di Roma ha chiesto una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per tre extracomunitari coinvolti negli ...

Raciti - semilibertà all'ultras condannato/ Micale undici anni fa uccise l'ispettore neGli scontri al Massimino : Raciti, semilibertà all'ultras condannato, Micale undici anni fa uccise l'ispettore negli scontri al Massimino. L’omicida può uscire al mattino e rientrare in carcere per dormire(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:54:00 GMT)

Rassegna stampa 12.1.2018 - Ignazio Marino condannato a due anni per peculato per Gli scontrini : Terrorista islamico pugnala con le forbici tre guardie in un carcere in Francia Repubblica, economia . Auto, Fca investe un miliardo di dollari negli Usa. Bonus da 2mila dollari a 60mila dipendenti L'...