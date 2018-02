Germania | trattative governo anche domani | accordo sull' Ue

Germania : proseguono trattative per governo a Berlino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

Germania - svolta nelle trattative : verso nuovo governo di Grande coalizione tra Cdu della Merkel e socialdemocratici : C’è una svolta nelle trattative fra il partito della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd stanno per annunciare l’apertura dei negoziati per dar vita – a oltre tre mesi dalle elezioni del 24 settembre – a un nuovo governo di Große Koalition. L’accordo finale dipende dall’assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea l’agenza di stampa tedesca Dpa. Per il 21 è previsto il ...

Germania - svolta nelle trattative tra Cdu e Spd dopo 24 ore : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa.I conservatori della Cdu della cancelliera Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz avrebbero trovato un'intesa di massima sulla grande coalizione, ma l'accordo, anche se più vicino, dipende dalle riunioni dei gruppi esplorativi ancora in ...

Germania - avanti trattative per governo coalizione Spd-Unione : Ancora nulla di fatto in Germania per la formazione di un governo di coalizione Spd-Unione. Per tutta la notte a Berlino sono proseguite le trattative, ma l'obiettivo non sembra ancora in vista. Il ...

Germania - Grosse Koalition - al via le trattative : Il risultato è aperto, ha affermato ancora una volta Schulz, aggiungendo tuttavia che 'l'Spd non traccia alcuna linea rossa , ma vuole portare molto rosso nella politica tedesca '. La tabella di ...

Autogrill avvia trattative esclusive per acquisire attività Le CroBag in Germania : (Teleborsa) - Autogrill , tramite la propria controllata tedesca A utogrill Deutschland Gmbh, e Boulangerie Neuhauser, società del gruppo Soufflet, annunciano di aver intrapreso trattative esclusive ...

Germania avanti con le trattative per una Grande coalizione Cdu-Spd : Le trattative per formare una Grande coalizione in Germana vanno avanti anche se il risultato non è ancora certo. Questo l'esito dei colloqui che si sono svolti ieri sera a Berlino tra i vertici dei ...

Germania - trattative per la Grosse Koalition : L'Spd e l'Unione, in Germania, inizieranno le trattative per la Grosse Koalition. Lo scrive la Bild on line in esclusiva. Ieri sera i leader dei partiti Cdu, Csu e Spd - Merkel, Seehofer e Schulz - ...

Governo Germania - la Bild : "Trattative per la Grosse Koalition" - Ma i socialdemocratici smentiscono : In Germania, l'Spd e l'Unione cristiano-democratica inizieranno le trattative per la "Grosse Koalition". Lo scrive la Bild , sottolineando che nella serata di giovedì Angela Merkel , Horst Seehofer e ...