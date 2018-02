Genova | 16enne uccisa dallecstasy | assolto l' amico

Genova - 16enne morì dopo aver preso ecstasy : assolto l’amico che era con lei : È stato assolto per non aver commesso il fatto l’amico di Adele De Vincenzi, la 16enne genovese morta nel luglio scorso dopo aver assunto una dose di Mdma. Per Gabriele Rigotti, accusato di spaccio e morte come conseguenza di altro reato, il pm aveva chiesto la condanna a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Ma il giudice Angela Nutini, durante il rito abbreviato, ha deciso per l’assoluzione e ha ordinato la trasmissione degli atti al ...

