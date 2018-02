Genova | 16enne morì dopo aver preso ecstasy | assolto l’amico che era con lei

Genova - 16enne uccisa dallecstasy : assolto l'amico : Il gup di Genova ha assolto per non aver commesso il fatto Gabriele Rigotti, l'amico che si trovava con Adele De Vincenzi, la 16enne morta per strada a luglio dopo aver assunto una dose di ecstasy. ...

Genova - 16enne uccisa dall'ecstasy : pm chiede oltre 8 anni per l'amico : Genova, 16enne uccisa dall'ecstasy: pm chiede oltre 8 anni per l'amico E' accusato di spaccio e morte come conseguenza di altro reato